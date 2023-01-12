منظومة موحدة للسياحة.. لإعادة الكويت «درة الخليج»

مال وأعمال

أكد رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات، د. طارق العبيد ان مبادرة مستقبل السياحة والترفيه في الكويت تدشن عهدا جديدا من العمل الجاد والتعاون البناء لصناعة منظومة السياحة والترفيه في البلاد من خلال اطلاق فكر موحد وهدف واحد نحو تسويق الكويت وجعلها من اهم المقاصد السياحية المميزة والجاذبة في المنطقة.

وأوضح العبيد خلال اعمال الاجتماع «الثالث» للجنة التحضيرية للجمعية الكويتية للمهرجانات ان الهدف هو اعادة الريادة وجعل الكويت كما كانت ومازالت درة للخليج من خلال اطلاق المسارات السياحية والثقافية والترفيهية والمسابقات والمعارض والخدمات الحكومية.

وأشار، إلى حرص الجمعية على ان تعكس توجه القيادة السياسية العليا وقرارات مجلس الوزراء في شأن تنشيط الدورة الاقتصادية التي من جوانبها انعاش المجال السياحي والترفيهي وتطويره ليكون رافدا لدعم الاقتصاد الوطني والايرادات غير النفطية وتحويل السياحة إلى صناعة اقتصادية متكاملة دعما للاقتصاد الوطني. وذكر العبيد ان مبادرة ومعرض مستقبل صناعة السياحة والترفيه الأولى في الكويت تقام بالتعاون والشراكة مع وزارة الاعلام ممثلة بقطاع السياحة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة المعنية بالسياحة والترفيه بهدف جعل الكويت المنصة الأولى في المنطقة كمنصة احتضان سنوي لأعمال كبرى الشركات العالمية في صناعة السياحة والترفيه إلى جانب جذب رؤوس الأموال والمشاريع ذات العائد الاستثماري في قطاع السياحة والترفيه والضيافة وتحفيز فرص النمو ضمن اطار برنامج عمل الحكومة ورؤية كويت جديدة. بما يعزز منظومة النمو الاقتصادي بالبلاد. وذكر العبيد ان اجتماع الأمس يأتي استكمالا لسلسلة الاجتماعات التحضيرية التي تعقدها الجمعية، بهدف وضع خارطة طريق للنهوض بالقطاع السياحي والترفيهي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ان الجمعية لديها توجه للاستعانة بالأفكار الشبابية، مؤكدًا ان هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التي تتعلق بدعم المواهب الوطنية الشابة التي لديها مقترحات تخدم تنمية القطاع السياحي ولا سيما ما يخص تنويع العمل في القطاع الثقافي والفني والرياضي.

تحديات ومعوقات

ومن جانبه قال امين عام اتحاد الفنادق الكويتية محمد ناجيا ان قطاع السياحة مازال يعاني من التحديات والمعوقات التي تستدعي ضرورة اصدار قرار سياسي لتفعيل القطاع.

واضاف ناجيا انه تم وضع استراتيجية متكاملة منذ عام 2005 ضمت 35 جهة ما بين قطاع عام وخاص وقامت بدراسة جميع التحديات والاشكالات ووضعت الحلول المثلى لها واستقرت إلى ضرورة انشاء هيئة او كيان مستقل يدار من قبل متخصصين وخبراء في القطاع السياحي من اجل الوقوف علي مردود السياحة الكبير الذي يعزز الدور المالي والاقتصادي والوظيفي للدولة.

واكد ان هناك 50 قطاعاً يستفيد من الاستثمارات السياحي وهو الامر الذي يتطلب وضع غطاء لتحريك المشروعات المقرر تنفيذها.

المرشد السياحي

وأوضحت مدير العلاقات العامة في مؤسسة الموانئ طيبة الشطي ان السياحة الحالية تحتاج إلى تفعيل من جميع مؤسسات الدولة للتوعية باهمية ودور هذا القطاع، مؤكدة ان هناك حاجة لتفعيل دور المرشد السياحي.

وألمحت الشطي إلى ان الباخرة السياحية التي زارت الكويت قبل ايام كشفت عن بعض السلبيات انها تمت ادارتها من قبل شركة خاصة خارج الكويت ومن قام بتعريف السياحة من خارج الكويت،اضافة إلى مشكلة الفيزا والدخول إلى البلاد حيث لم يمكثوا سوا 4 ساعات مطالبة بصرورة تفادي هذه الاخطاء مستقبلا ووضع تشريع لتسهيل ال?يزا. وذكرت ممثل وزارة التجارة والصناعة ان موضوع التراخيص الخاصة بالسياحة تحتاج إلى عملية تنظيم وتسهيل حيث ان توطين الانشطة المتعلقة بتنظيم المهرجانات والمعارض تتطلب موافقات البلدية إلى جانب وزارة التجارة، مؤكدة ان هناك تراخيص عديدة تتعلق بالسياحة لا يوجد لها توصيف بالوزارة منها على سبيل المثال ترخيص باخرة عائمة.

توطين السياحة

قال رئيس مجلس ادارة جمعية الصباط المتقاعدين اللواء فيصل الجزاف ان صناعة السياحة تتطلب وضع خطة لتوطين السياحة الخارجية مع وضع رؤية لتنمية السياحة الداخلية.

وأوضح ممثل الادارة العامة للطيران عبدالله الراشد ان الطيران المدني والمطار يعدا من اولى الجهات لدعم السياحة في الكويت ومع ذلك هناك معوقات تقف امام الترويج السياحي وابرزها عدم التمكن من الحصول علي الاعتمادات المادية لدعم ذلك التوجه. وقال مدير العمليات في شركة المشروعات السياحية محمد الرفاعي ان الشركة سوف تبدأ عدد من المشروعات ابرزها موسم الجزيرة الخضراء لدعم التنوع السياحي خصوصا بعد الازدحام الذي حدث في مشروع ونتر وندر لاند.

وقال مراقب البرامج في وزارة الاعلام عبدالمحسن المطوع ان المشروعات السياحية تتطلب موافقات مباشرة من قبل وزارة المالية خصوصا مع عدم قدرة وزارة الاعلام على مشروعات الترفيهية والسياحة. واوضح ان اطلاق الحفلات للمطربين يأخذ وقتا طويلا في الموافقات والدورة المستندية التي تعيق اطلاق مثل تلك المشروعات السياحية والترفيهية.

وقال مستشار الجمعية الكويتية للمهرجانات سعيد الربيعان: ان الكويت تمتلك مسابقات شعرية او بطولات تستهدف فئات متخصصة ويسهل على المبادرين في تنظيم مشاريع مؤقته او دائمة في مجال القطاع السياحي وهو ما يعمل على نقله نوعية في مبادرات الشباب بشكل قانوني ويحفزهم. وأضاف انه الكويت لديها المجمعات التجارية التي تحتضن العديد من الفعاليات المتنوعة، موضحا ان الكويت اكبر سوق حرة بالعالم ومن الدول القليلة التي لا توجد عندها ضريبة القيمة المضافة على المشتريات وهذا الشيء لازم نستثمره بشكل ايجابي.

ولفت إلى ان هناك اموراً تراثية اخرى على سبيل المثال من موروثاتنا المقتنيات الاثرية مثل المسابيح ويوجد سوق كبير على مستوى مجلس التعاون ينظم مسابقات،مزادات خيرية، وكذلك اعدت الجمعية مبادرة «اكتشف الكويت» التي يقوم بها مجموعة من الشباب الكويتي هدفها تضع خريطة لكل الوجهات السياحة على جوجل وهي مبادرة جميلة، كما يقام في ابريل ايضا الملتقى الدولي والمعرض الدولي وهو ما يسهم في تنشيط السياحة.

