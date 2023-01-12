العدواني: ثروات معدنية هائلة يملكها الخليج

مال وأعمال

عقد الوزراء المعنيون بشؤون التعدين اجتماع الطاولة المستديرة الثاني في اطار النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض اول من امس الثلاثاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمشاركة كويتية.

وترأس ممثل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني وفد الكويت المشارك في الاجتماع. وأكد العدواني على هامش الاجتماع أهمية هذا المؤتمر والاجتماع حيث يحضره اكثر من 60 دولة ممثلة في 40 وزيرا ومسؤولا عن صناعة التعدين في المنطقة من افريقيا الى غرب وسط اسيا. وشدد العدواني على ان هذه الصناعة مهمة جدا بالمستقبل نظرا لما يسعى اليه العالم للتحول الى الطاقة النظيفة والوصول الى الحياد الكربوني الصفري في عام 2050، مبينا ان هذه المعادن تسهم في الوصول الى هذا الهدف للتقليل من الانبعاثات الكربونية في المنطقة. ولفت الى أن هناك فرصا استثمارية طرحت في اجتماع الطاولة المستديرة كما ستطرح في المؤتمر وهي ست فرص في السعودية تشمل التنقيب عن المعادن من أهمها الذهب والحديد والزنك ومعادن اخرى في المنطقة. وبين العدواني ان الكويت هي احدى السلاسل المربوطة في هذه الصناعة حيث دخلت انتاج المصانع المحلية الكويتية في المنصة الالكترونية التي تم تطبيقها في النسخة السابقة من المؤتمر ونرى كل هذه الوفود المهتمة بهذه الانتاجات. وأشار الى أهمية هذا المؤتمر للكويت ولدول الخليج لما تملكه من ثروات معدنية هائلة موجودة في السعودية وعمان والامارات وما تملكه من رأس مال للتنقيب عن هذه المعادن التي تعتبر صناعة المستقبل.

