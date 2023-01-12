«Ooredoo» حصدت جائزة «أفضل تجربة عملاء في صناعة الاتصالات»

مال وأعمال

شهدت «Ooredoo» الكويت عاما استثنائيا بتنفيذ وجني ثمار خططها الاستراتيجية لرفع مستوى تجربة العملاء والارتقاء بها تماشيا مع الشعار الجديد لعلامتها التجارية «طوّر عالمك»، حيث تقوم بتقديم تجارب للخدمات وعروض ترويجية استثنائية تتماشى مع نهجهم وحرصهم على خدمة العملاء، وجهودهم في مكافأتهم، وتشجيعهم على المشاركة في كل ما هو ايجابي والارتقاء بعالمهم من خلال خدمات وعروض فريدة ومثيرة. تم تكريم هذه المساعي في مجال تطوير وتحديث مفاهيم تجربة العملاء من قبل «جوائز مؤسسة المستقبل» لانجازاتها الاستثنائية في برنامج تحديث البنية التحتية لمراكز الاتصال. هذه الجائزة تعبر بشكل ملموس عن استراتيجية «Ooredoo» وحرصها الدائم لتقديم خدمة أفضل وعروض حصرية بالاضافة الى عروض ترويجية فعالة بشكل تنافسي في وقت واحد مع تطوير بنيتها التحتية الرقمية كل ذلك لغرض منح العملاء تجربة فريدة وضمان مكافأتهم للعلامة التجارية المطورة بطرق لا يمكن للمنافسين مقارنتها. جاءت هذه القفزة الناجحة نتيجة لما تقدمه الشركة من حلول مستقبلية تضيف قيمة فريدة لحياة العملاء من خلال تقديم خدمات فعالة ومتكاملة على جميع قنوات التواصل الاجتماعي، والانتباه لملاحظات العملاء بدقة لضمان تلبية جميع استفساراتهم ورضاهم. بالاضافة الى ضمان استجابة سريعة وفعالة لاتصالات العملاء، لاثراء تجربتهم من خلال الحلول المخصصة لتلبية تفضيلات العملاء المختلفة وفهم احتياجاتهم الحقيقية في وقت واحد من خلال معالجة تحليل اختيارات العملاء بنسبة 100% من التفاعلات وادخال قدرات روبوت الدردشة التفاعلية للاجابة على استفسارات العملاء وتلبية طلباتهم بسرعة وشفافية في ظل وفرة الخدمات والعروض الترويجية ليتمكن موظفو خدمة العملاء في «Ooredoo» من الاجابة عن استفسارات العملاء بشكل متقن.

تسعى «Ooredoo» الكويت باستمرار للتطويرو تعتبر تطوير حياة عملائها في مقدمة الاولويات، مما يضمن تلبية جميع احتياجاتهم وبشكل يفوق توقعاتهم من العلامة التجارية. تعمل «Ooredoo» الكويت على مدار الساعة لتحديث بنيتها التحتية الرقمية وشبكتها لضمان عمليات سلسة وفعالة، ومن الجدير بالذكر أيضا أن الشركة أخذت على عاتقها تقديم أحدث حلول التكنولوجيا المالية مع العمل مع القطاعات الحكومية في الكويت لدعم ومساعدة تحويل البلاد الى دولة متقدمة رقميا بما يتماشى مع رؤية «الكويت الجديدة» 2035.

