وزير الطاقة السعودي: نسعى لتصنيع الوقود النووي

مال وأعمال

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ان الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة؛ مشيراً الى وجود مواقع جيولوجية مختلفة داخل المملكة غنية باليورانيوم من بينها جبل سعيد والمدينة المنورة. وأضاف الوزير في حديثه خلال مؤتمر التعدين المنعقد في الرياض، ان المملكة تسعى لتصنيع الوقود النووي للاستخدام المحلي وتصديره وقال «هذا الاستخدام يشمل انتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي». وأوضح أن المملكة تعتزم استخدام مواردها من اليورانيوم، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ومعايير دورة انتاج الوقود النووي.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن البرنامج النووي الوطني السعودي للطاقة الذرية سيعمل على بناء المفاعلات النووية في المملكة، والتي ستتضمن في المرحلة الأولى مفاعلين نوويين كبيرين تجاريين قبل التوسع بشكل أكبر.

