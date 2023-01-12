«الأهلي المتحد»: 10 رابحين في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن اجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، والذي أقيم امس الأربعاء في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار لكل منهم وهم: باسم محمد بشير سالم شراب، شادي لويسه نسيم لويسه، صالح عبدالله عثمان الكوح، صادق سيد خلف سيد حسين، نعمان فاروق يوكي، سامي عادل مزيد العبيد، عبدالله حمود ثامر العجمى، طلال ابراهيم محمد الضبيبى، محمد عبدالسيد محمد علي، وبانة عبدالرزاق قطان. يقدم حساب الحصاد الاسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 دينار بالاضافة الى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح اليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه االباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الاسلامي. وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الايداع الفوري في الحساب. علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالاضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً. ويتم اجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

