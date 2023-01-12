العباسي لـ «النهار»: خط الغاز الخامس المشروع الأكبر بعد «الوقود البيئي»

الخميس Al wanees

أكد مدير دائرة المشاريع (1) في شركة البترول الوطنية الكويتية مشعل العباسي أن قطاع المشاريع بالشركة يعمل على تلبية احتياجات قطاعات الشركة الأخرى، وعلى وجه الخصوص المصافي، من بناء وحدات تكرير جديدة، أو تجديد وحدات قائمة، أو حتى تأهيل بعض المباني وإنشاء أخرى جديدة.

وأوضح العباسي في تصريح خاص لـ النهار أن دائرة المشاريع (1) قامت بهذا الدور على أكمل وجه في مشروع خط الغاز المُسال الخامس الذي احتفلت الشركة مؤخرا بتشغيله، حيث عملت على تنفيذ هذا المشروع تلبية لخطط الشركة التوسعية لزيادة قدرة مصنع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 2040 في هذا الشأن.

مشاريع كبرى

وأوضح العباسي أن هذا المشروع يُعتبر ثاني أكبر مشاريع الشركة بعد مشروع الوقود البيئي، ومر بتحديات عديدة، مثل الأمطار الغزيرة التي سقطت على البلاد في نوفمبر 2018، والتي تسبّبت في أضرار كبيرة بمواقع العمل، وأدت إلى تأخير لا يقل عن سنة كاملة، وبعد ذلك أتت جائحة كورونا، والتي أدت بدورها إلى تأخير كبير، لكن بالرغم من ذلك قام الفريق الناظر على المشروع، والمقاول المُنفذ، بجهود كبيرة لتجاوز هذين التحديين الكبيرين، وصولاً إلى نهاية عمليات الإنشاء، والتشغيل التجريبي، والتشغيل النهائي. وقد جنينا ثمار هذه الجهود بالنجاح في تشغيل المشروع.

وأضاف أن تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى يزيد من خبرة وكفاءة العاملين بإدارة المشاريع بالشركة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المقاولين والتفاوض معهم لحل أي مشكلات قد تظهر أثناء التنفيذ، إضافة إلى اكتسابهم مهارات متنوعة جراء التنسيق المستمر مع مختلف الفرق المعنية بالمشروع لتذليل الصعوبات وتسهيل عمل المقاول، لتفادي التأخير في تنفيذ الأعمال.

وأضاف أن دور دائرة المشاريع لا يتوقف عند الإشراف على أعمال المقاول المنفذ للمشروع أثناء مراحل: التصميم الهندسي، والتوريد والتركيب، والإنشاء، بل يمتد لما بعد ذلك للتأكد من جودة تركيب المُعدات، خاصة ما يتعلق بـ لحام الأنابيب، ومتابعة التشغيل التجريبي لجميع مُعدات وأنظمة المشروع للتأكد من سلامتها.

وأوضح أنه خلال مراحل تنفيذ مشروع خط الغاز المُسال الخامس، كان يتم عقد اجتماعات صباحية يومياً، تضم دوائر المصفاة، وخاصة دائرة العمليات، ودائرة عمليات الغاز، إضافة إلى المقاول المُنفذ، وفريق المشاريع، وذلك لمتابعة عمليات التشغيل التجريبي، والتجهيز للتشغيل الفعلي.

ولفت الى ان هذه الاجتماعات تُعقد منذ أكثر من عام، وسوف تستمر حتى بعد التشغيل الفعلي للمشروع، حيث يظل لفريق المشاريع والمقاول المُنفذ دور مهم في إصلاح أي أعطال تواجه بعض المُعدات والأنظمة، وذلك لضمان التشغيل الأمثل والآمن للخط. كما أن هناك فترة صيانة لمدة سنة كاملة تبدأ بعد التسليم النهائي للمشروع، ويكون فيها قطاع المشاريع مع المقاول حاضرين لإصلاح أي خلل يطرأ على المُعدات والأنظمة.

مراحل التنفيذ

وحول مراحل تنفيذ المشروع قال العباسي إن أي مشروع يبدأ بفكرة من قطاع من قطاعات الشركة، ولكي يتحول إلى مشروع متكامل قابل للتنفيذ، يتم إعداد دراسة جدوى له، ثم ينتقل لمرحلة التصميم الهندسي الأساسي، والذي يقوم به مستشار معتمد لدى الشركة، بعدها يطرح للتنفيذ عبر مناقصة (EPC)، أي مرحلة الهندسة التفصيلية والتوريد والإنشاء، وهي المرحلة الرئيسية المليئة بالتحديات.

وأشار الى ان دور إدارة المشاريع في أي مشروع تنفذه الشركة يبدأ من مرحلة التصميم الهندسي الأولي، وأحياناً من دراسة الجدوى، ولأنها المرحلة التي يتم فيها تحويل المشروع من دراسات إلى كيان موجود على أرض الواقع، مؤكدا ان تلك العملية تتطلب متابعة حثيثة مع المقاول المُنفذ للمراحل المُختلفة، والتي تشمل: اعتماد المُخططات، والتصاميم الهندسية، وأعمال التوريد، ومن ثم الإنشاء والتشييد، وما يصاحب ذلك من إشراف للتأكد من تنفيذ الأعمال حسب الجدول الزمني المُعتمد وطبقاً لاشتراطات السلامة المُتبعة داخل المصافي.وتتطلب هذه المرحلة تنسيقاً مستمراً مع الفرق المعنية داخل المصافي، لحل أي مشكلات تظهر خلال مراحل التنفيذ. وذكر أن الفريق الناظر (المراقب) على المشروع يكون هو المسؤول الرئيسي عن متابعة المشروع بكل تفاصيله، ويكون معه فرق أخرى مساندة تساعده في بعض الأمور، إذا تطّلب الأمر ذلك، مثل فريق تحكم المشاريع، إضافة إلى الفرق الفنية ذات التخصص الهندسي المُحدد، حيث يُستعان بها للاستشارة في بعض الأمور الفنية، خاصة فيما بتعلق بالأوامر التغيرية.

يعد خط الغاز المسال الخامس إضافة كبيرة للثروة الهيدروكربونية الكويتية عبر إنتاج مشتقات نفطية مربحة كونها تتوافق مع متطلبات السوق العالمية واشتراطاتها ومعاييرها البيئية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للخط 805 ملايين قدم مكعبة من الغاز في اليوم و106 آلاف برميل من المكثفات والغاز المسال يوميا، وبذلك سيبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصنع إسالة الغاز في الشركة إلى 3.125 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، و332 ألف برميلا من المكثفات والغاز المسال يوميا. ويلبي الخط الجديد الأهداف الاستراتيجية لصناعة التكرير والبتروكيماويات عبر معالجة كميات الغاز التي ينتظر إنتاجها من حقول النفط الكويتية ومن مصافي الشركة. ويوفر الغازات ذات الجودة العالية مثل (الإيثان - البروبان – البيوتان – الجازولين) بما يلبي الاحتياجات المحلية من الغاز، سواء للصناعات البتروكيماوية، أو لتغذية محطات توليد الكهرباء بالطاقة النظيفة، أو لمختلف الاستخدامات الصناعية والمنزلية.

