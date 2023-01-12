الشباب العربي يُجمِع على 3 أولويات تشكّل أساس التنمية

الخميس Al wanees

الاهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية في خطة الدول العربية واستراتيجيتها لبناء المواطن، لما لهم من دور في بناء المستقبل وتعزيز التطور والتنمية، وكونهم إحدى المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني واستغلالاً لهذه الميزة، اتخذت الحكومات العربية عدة خطى رصينة لإعداد وتأهيل وتمكين الشباب سياسياً، وإدارياً، واقتصادياً، بعد سنوات عانوا فيها من التهميش وغياب الفرص.

في استطلاع مصغر تصدر الاقتصاد، والتعليم والتقنية المتقدمة المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب أولويات التغيير التي يتطلع الشباب العرب إلى حدوث تغييرات جوهرية بشأنها في بلدانهم.

برزت الاقتصاد، والتعليم والتقنية، والسلام وتوقف الحروب بوصفها أهم المجالات التي يتطلع الشباب العرب إلى حدوث تغييرات جوهرية بشأنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي ذلك في استطلاع) لمعرفة مجالات التغيير التي يرى الشباب العرب أنها ضرورية لتحسن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.

وتنوعت إجابات الشباب العرب بحسب ظروف كل بلد، ولكن اللافت هو أن الشباب اتفقوا في مجملهم على أن مشاركة الشباب في صنع القرارات السياسية والاقتصادية، وخفض معدلات البطالة وتحسن الظروف الاقتصادية وتحرير الأسواق العربية من نظم الاقتصادات الريعية سيكون من العوامل الأساسية لاستقرار البلدان ووقايتها من الاضطرابات السياسية. المطالبة بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية في ظل حكم القانون والعدالة الاجتماعية، واحترام حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان جاءت في المركز الأول في قائمة التغيير، بينما احتل مجال تنمية الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مناسبة للشباب المركز الثاني في قائمة المجالات التي يريد الشباب العرب أن يشهدوا فيها تغييرا خلال العام الجديد.

اوضح مركز الشباب العربي، نتائج دراسته التي حملت عنوان أولويات الشباب العربي، عشية اليوم العالمي للشباب، بعد أن شكّلت تلك الأولويات الخيارات الأولى التي اتفق عليها أكثر من 60 في المئة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع في 21 دولة عربية.

وتم إعلان القائمة الكاملة لأولويات الشباب العربي ضمن 11 قطاعاً رئيساً خلال مؤتمر أولويات الشباب العربي الذي نظمه مركز الشباب العربي، عشية اليوم العالمي للشباب.

واختار الشباب العربي الاستقرار، ثم التعليم، ثم الصحة في المراكز الثلاثة الأولى على قمة أولوياته في المرحلة الراهنة ضمن الاستطلاع، الذي رصد أهم القضايا التي تعني الشباب العربي في الوقت الحاضر والمستقبل القريب.

وجاءت أولوية الأمان والاستقرار في المركز الأول بعد أن سماها ما يقارب ثلاثة أرباع المشاركين في رأس قائمة الأولويات بنسبة 73 في المئة من اختيارات إجمالي عدد الشباب المشاركين في الاستطلاع.

وكان المركز الثاني ضمن أولويات الشباب العربي من نصيب التعليم الذي اختاره 70 في المئة من مجموع من شملتهم الدراسة، حيث أعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز جودة المنظومة التعليمية ومخرجاتها وتحسين المناهج، وضمان مجانية التعليم، وربط المناهج الدراسية مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية المرتقبة لسوق العمل وأنماطه المتغيرة.

