انطلاق فعاليات مهرجان المسرح العربي في «الدار البيضاء» بمشاركة كويتية

الخميس Al wanees

انطلقت بمدينة «الدار البيضاء» المغربية مساء أول من أمس (الثلاثاء) فعاليات الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي بمشاركة حوالي 400 مسرحي من الدول العربية ومنها دولة الكويت التي يمثلها نخبة من المسرحيين والنقاد والفنانين.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي المهدي بن سعيد في كلمة خلال افتتاح المهرجان الذي يقام تحت شعار «نحو مسرح عربي جديد ومتجدد» بحضور عدد من الشخصيات العربية الممثلة لهيئات ثقافية مختلفة على أهمية هذه الدورة من منطلق أنها «الأوسع على امتداد جغرافيا الوطن العربي».

وأعرب بن سعيد عن الاعتزاز باحتضان المغرب لهذا المهرجان الذي تأسس «لينشر عبر لغة المسرح قيم السلام والمحبة والتسامح» مشيدا بجهود المسرحيين العرب نساء ورجالا في النهوض بفن المسرح إبداعا وتنظيرا وأداء.

كما أشار إلى أهمية المهرجان العربي للمسرح المحدث بمبادرة كريمة من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في «تطوير الممارسة المسرحية في الدول العربية».

من جهته، قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» سالم المالك إن اهتمام المنظمة بالمسرح الذي هو «أبو الفنون» تزايد خلال الفترة الماضية من خلال برامجها ومشاريعها تقديرا لما قام به المسرح من دور في «بناء الأمم ووعيها الحضاري» عبر تصدي خشبته «لغوائل الظلم والبغي والعدوان».

وأضاف المالك أن المسرح العربي أكد دوما جدارته لأن يقف في المصاف الأولى للمسرح العالمي لما له من جرأة وثراء وتنوع مؤكدا أنه وريث لأدب الحكاية العربية حيث تنوع إلى أنماط متعددة منها السياسي والاجتماعي والتعليمي إلى جانب مسرح الطفل والمسرح الشعري.ويتضمن المهرجان 16 عرضا مسرحيا تم اختيارها من بين عشرات العروض المقدمة إلى الهيئة العربية للمسرح للمشاركة ومن ضمن العروض المختارة عرض «آي ميديا» من تأليف وإخراج الفنان الكويتي سليمان البسام.

كما تتضمن فعاليات المهرجان عددا من الندوات والأنشطة وورش العمل على أن تتوج الفعاليات بالإعلان عن نتائج مسابقة جائزة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي. يذكر أن المهرجان تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويشهد المعرض مشاركة واسعة لفنانين ومسرحيين ونقاد من مختلف الدول العربية بينها دولة الكويت التي يمثلها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين ومنهم المخرج سليمان البسام ورئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الدكتور نبيل الفيلكاوي.

