البسام: «المسرح العربي».. تُشد إليه «الرحال»

الخميس Al wanees

بعد مشاركتها في مهرجاني قرطاج والقاهرة وحصدها للعديد من الجوائز،تنطلق مسرحية «أي ميديا» للمخرج الكويتي القدير سليمان البسام الى الدار البيضاء في المملكة المغربية لتمثيل الكويت في مهرجان المسرح العربي في دورته الثالثة عشرة.

وعن المسرحية يقول المخرج الكويتي سليمان البسام إنه أعدّ نصه مستنداً للأسطورة الإغريقية ومن نصوص عتيقة قائمة. ووصف تلك النصوص بالمكسورة، قد يكون لها أثر أو لا يكون.

سليمان البسّام المعروف باختياره للفنانين والعاملين في مسرحه من بلدان وجنسيات مختلفة يقول «لا تعنيني الهويات الضيقة» كان يعدّ لافتتاح جديده «أي ميديا» في بداية عام 2020 في دار الأوبرا في الكويت، وحلّت الجائحة لتلغي المواعيد، وتبدل تالياً في صيغة العرض المسرحي. إذ يقول البسّام إن عرضه كان يتصف ببعد أوبرالي مع ممثلين كثر. ويستطرد: رب ضارة نافعة، أعيدت صياغة النص ليبثّ إذاعياً مما اعطاه بعداً لم يكن في ذهني.

وهكذا بدأت التمارين في أكتوبر 2021 مع حلا عمران وفريق التنين عبد قبيسي وعلي الحوت. عُرضت «أي ميديا» في افتتاح مهرجان قرطاج المسرحي في تونس، ومن ثمّ في مهرجان القاهرة وحصدنا منهما جوائز التفضيل نصاً، وعرضاً وأفضل ممثلة لحلا عمران.

وعن المشاركة في مهرجان المسرح العربي يقول المخرج الكويتي سليمان البسام : مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئ العربية للمسرح برعاية سامية من لدن جلالة الملك محمد السادس وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة. يحمل هذا المهرجان الكثير من المعاني والدلالات التي يأتي في مقدمتها انه – عرس المسرح العربي – الذي يشد اليه اهل المسرح في العالم العربي رحالهم لتقديم احدث وافضل نتاجاتهم في حوار يهدف الى اثراء الحركة المسرحية عربيا ودوليا.

ووصف سليمان البسّام «أي ميديا» بأنها «اعداد حر للأسطورة اليونانية، اعتمد على البنى المتدهورة للحقيقة في عالم رقمي، لإعادة تخيل ميديا في عصر الاستبداد القائم على التكنولوجيا». و«ميديا» مهاجرة عربية واضحة الخطاب في مقاربتها لـ«وحشية» ما بعد الاستعمار.

وكان العمل حصد ثلاث جوائز رئيسية بمهرجان قرطاج الذي يعد أبرز الفعاليات المسرحية في العالم العربي. فقد فاز الفنان سليمان البسام بجائزة أفضل نص مسرحي عن عمله «آي ميديا»، وفازت الفنانة حلا عمران على جائزة أفضل ممثلة عن ذات العمل، وإيريك سواييه على جائزة أفضل سينوغرافيا عن العمل الذي حاز إشادة وإعجاب النقاد والمسرحيين وجمهور المهرجان. وبذلك تكون الكويت قد حازت أهم ثلاث جوائز رئيسية من بين الجوائز الخمس التي يقدمها المهرجان الذي تنافس فيه 12 عرضاً مسرحياً.

وبعد قرطاج توجه البسام وفريقه إلى القاهرة حيث اقتنصت الممثلة السورية الفرنسية حلا عمران جائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.

وبعدها حطت المسرحية الرحال في العاصمة المكسيكية تلبية لدعوة رسمية حيث استقبلت بحفاوة بالغة من قبل القطاعات الثقافية والفنية في المكسيك.

وفي ختام تصريحه ثمن المخرج سليمان البسام مبادرة ودعوة الهيئة العربية للمسرح للمشاركة في فعاليات عرسها المسرحي العربي كم اكد على المستوى الرفيع الذي تتمتع به الحركة المسرحية والمسرحيين في المملكة المغربية.

