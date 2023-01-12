مراد: إطلاق إذاعة «الذكر الحكيم» السبت المقبل.. 24 ساعة يومياً

الخميس Al wanees

أعلنت وزارة الاعلام اطلاق إذاعة «الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم» اعتبارا من السبت المقبل الموافق 14 يناير الجاري، مبينة ان هذا المشروع يشكل إضافة جديدة لقطاع الإذاعة خصوصا وللاعلام الكويتي عموما.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحافي أن «إذاعة الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم» جاءت بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مشيرة إلى أنها سوف تعمل على امتداد الساعات الـ24 يوميا وعلى مدار الأسبوع.

واضافت مراد ان الاذاعة سوف تقدم تلاوات لخيرة القراء من مختلف دول العالم لتشنِّف بتلاواتهم العذبة آذان مستمعي إذاعة دولة الكويت على التردد 94?9 لإذاعة القرآن الكريم.

وأشارت إلى أن قطاع الإذاعة بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الدكتور يوسف السريع حريص على أن يحقق مشروع الإذاعة الجديدة أهدافه النبيلة.

وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقا من الأسس التي قامت عليها فكرة إذاعة «الذكر الحكيم» لاسيما تعلق المستمعين بعدد من القراء الذين خلدوا اسماءهم في الوجدان بتلاواتهم لكتاب الله تعالى بقراءات ومقامات ساهمت في أن تكون مدارس مرموقة في مهارات تجويد آيات الكتاب الحكيم وباتوا أيقونات تفتخر بها الأجيال المتعاقبة على منصات التلاوة والتجويد.

