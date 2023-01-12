أحمد القيسي أطلق أغنية «يا روح الروح»

الخميس Al wanees

أطلق الفنان العراقي احمد القيسي، أغنية منفردة جديدة من اللون الغنائي الرومانسي حملت عنوان «يا روح الروح» من كلمات الشاعر عمار محمد، والحان احمد القيسي وتوزيع حذيفة الفارس وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويعد هذا العمل هو التعاون الثاني، بعد نجاح العمل الأول لأغنية «عرفوا بيه أحبك» وتوزيع ديجيتال شركة قنوات ميوزك وتعتبر أغنية «يا روح الروح» من الأغنيات الرومانسية التي تتحدث عن الحب المفعم بالحنين والألم.

من جهة أخرى، يستعد الفنان احمد القيسي لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي سيقدمها بشكل منفرد،وسيتم الإعلان عن تلك الاعمال تباعا.

