محمد الغزاوي: كتبت العديد من الأفلام ولكن لم يتم تصويرها!

الخميس Al wanees

محمد صالح الغزاوي شاب فلسطيني غزي مخرج تلفزيوني وصانع افلام وصانع الابتسامة، ولد في مخيم جباليا لديه الكثير من الأعمال الفنية والتلفزيونية قدم العديد من الاعمال التلفزيونية والمسرحية ومشاركته في الكاميرا الخفية الأردنية على مدار ستة أعوام ومشاركته في المسلسلات والافلام، وأخيرا انتهى من تصوير البرنامج الذي يتحدث عن جماليات الاردن وهو برنامج بعنوان «السياحة في بلدي». نشأ محمد الغزاوي في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وفي أكبر مخيمات الشتات في الاردن في مخيم البقعة عمل على بيع بسطة سجائر وفي المطاعم الشعبية أكمل دراسته الجامعية في تخصص الاعلام السينما والتلفزيون وفي عام 2015 اكمل مشواره التعليمي ليحصل على شهادة فنون الطهي بتخصص المقبلات العربية وبدأ مشواره التعليمي ليكمل دراسته في تخصص الموارد البشرية وادارة شؤون الموظفين والعمل في ادارة محطات الوقود..انتقل نقلة نوعية من عالم الاخراج التلفزيوني وعالم الصوت والصورة الى عالم محطات الوقود وعالم المشتقات النفطية وعالم الكثافة والحرارة. بدأ العمل في محطات الوقود وبدأ بوظيفة عامل تشغيل مضخة الى ان تدرج في عمله ليصبح اليوم مدير محطة وقود في الشركة الوطنية للمحروقات.

الإنجازات الفنية

يمتلك الغزاوي في جعبته العديد من الإنجازات الفنية التي تحدث عنها قائلاً: في عام 2014 كرمتُ من قبل سمو الاميرة عالية بنت الحسين عن تقديم برنامج إذاعي بعنوان «شموع لا تنطفئ» والذي يتحدث عن استغلال الاطفال بطريقة غير أخلاقية وغير إنسانية. وفي عام 2015 كرمتُ من قبل سمو الاميرة ريم العلي لمشاركتي في فيلم «رجال في مهمة» الذي يتحدث عن تقديم رادع وظاهرة تعاطي المخدرات وهو اول فيلم روائي أردني سينمائي يحمل هم الوطن.. وفي عام 2016 ترشحت للمشاركة في ملتقى الشباب العربي الافريقي للحصول على لقب سفير الشباب الاردني الذي عقد في السودان لكن للأسف لم يحالفني الحظ ولم اتمكن من المشاركة في هذا الملتقى وعدم حصولي على هذا اللقب لأني فلسطيني ولا أحمل الرقم الوطني الأردني.

الأماني والمستقبل

وبالحديث عن الأماني وما يحمل من طموحات للمستقبل قال الغزاوي: الامنيات كثيرة ولكن من رحم المعاناة يخرج الانجاز. ولا شك ان دولة الكويت الحبيبة هي من قدمت وانشأت الدراما بجميع الاشكال. لأن الفن ولد في الكويت وقد قدمت العديد من النجوم العرب فانا اتمنى ان يأتي يوم وان أقدم الكثير من الاعمال الفنية في دولة الكويت فكم اتمنى العمل مع نجومها.

«صوت المخيم»

وأضاف: لدي طموح أن أقوم بإنشاء اذاعة تعنى بالشباب الموهوبين والمبدعين ودعم الشباب في جميع جوانب الحياة وفي جميع المجالات الفنية والتعليمية ودعم الاسر المحتاجة وتقديم العون لهم وان تكون في قلب مخيم البقعة باسم صوت المخيم.

فيديو كليب

وبالحديث عن الأعمال التي يقوم بالتحضير لها أشار الغزاوي إلى أنه بصدد انتاج وتصوير فيديو كليب ويتمنى أن يجد الدعم المطلوب ماديا ومعنويا لاستكمال العمل الفني وأضاف: دائماً أقولها طالما الروح لم تغادر الجسد سيكون عهدي انني دائما سأبقى بتقديم بلدي الاردن وهي بلدي الثاني بتقديم العديد من الأعمال الفنية والى وطني فلسطين.

كتابة الأعمال الفنية

أما فيما يخص كتابة الاعمال الفنية فقد تحدث الغزاوي: قمت بكتابة العديد من الافلام ولكن لم يتم تصويرها. واذكر منها كتابة فيلم «تراب الوطن» الذي يتحدث عن الغربة والحنين للوطن رغم البعد وان طالت المسافات.. وقمت بكتابة فيلم بعنون «حبوب الموت» الذي يتحدث عن الشباب والمحافظة على أرواحهم والقضاء على ظاهرة المخدرات..لأنه لا محالة ستكون نهاية طريق المخدرات الموت..

شكر من القلب

ولم ينس الغزاوي من وقف إلى جانبه فقد خصهم في بكلمة قال فيها: من لا يشكر الناس لا يشكر الله... شكرا من القلب الى القلب الى من آمن بموهبتي وجعلني اكمل مشواري الفني..الاشخاص الوجوه كثيرة فهناك اشخاص يملكون مساحات عظيمة من الحب والود والنقاء.

