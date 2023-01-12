أزمات المجتمعات على «الشاشات».. الدراما تحل «المعادلة الصعبة»

الخميس Al wanees

«الدراما مرآة المجتمع»، مقولة أثبت العديد من الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال الفترة الماضية صحتها، لاسيما أن أفكارها كانت تدور حول العديد من القضايا الهامة التي تشغل المجتمع وتدور قصصها حول بعض الأزمات الاجتماعية، وتباينت خلال الفترة الماضية سيناريوهات المسلسلات ما بين التي تناقش أزمات المرأة أو التي تلقي الضوء على مشكلات الأطفال والنشء، أو التي تناقش قوانين يرى البعض أنها أصبحت غير صالحة للاستخدام في وقتنا الحالي، سواء في المجتمع المصري، أو العربي، على حد سواء.

والمثير في الأمر هنا، أن «صُناع الدراما»، وتحديدًا الأعمال الاجتماعية، استطاعوا الوصول إلى حل المعادلة الصعبة المتمثلة في «رضا الجمهور» و«جودة الفكرة»، وهو ما أكدته ردود الأفعال التي تلت عرض أعمال عدة من بينها «فاتن أمل حربي»، و«راجعين يا هوى»، و«إجازة مفتوحة» و«سوتس بالعربي»، وغيرها من الأعمال.

«العيلة دي»

يناقش المسلسل القضايا المجتمعية في إطار «لايت»، من خلال طرح مشاكل وقضايا إنسانية عدة تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن سكن مناسب له واتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

«العيلة دي» بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلي، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ريهام الشنوانى، مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامي، محمد أبو داود، هايدي رفعت، ياسمين سمير، مها سلامة، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشاركت في الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

«إجازة مفتوحة»

يناقش المسلسل المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إضافة لمخاطر السوشيال ميديا على «عربية» الأبناء وكيفية التصدي لها.

«إجازة مفتوحة»، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

«راجعين يا هوى»

ألقى مسلسل «راجعين يا هوى» للنجم خالد النبوي، الضوء على قضية الصراع على الميراث، وهي من القضايا الأزلية في المجتمع المصري.

«راجعين يا هوى» بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدي، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

«فاتن أمل حربي»

تناول مسلسل «فاتن أمل حربي»، المشكلات التي تواجهها المطلقات في مصر، إذ يناقش أزمات شائكة عدة تتعرض لها المرأة التي ترغب في الانفصال عن زوجها.

وناقش المسلسل قضية حضانة الأبناء والولاية التعليمية، حيث يمنح القانون المصري للأب وحده حق التحكم في مصير أولاده تعليمياً وإلحاقهم أو نقلهم من المدرسة، وكذلك يتطرق المسلسل إلى مشكلة عدم قدرة المرأة على المكوث في فندق بمفردها رغم عدم وجود نص قانوني رسمي بذلك. وتعاطف الجمهور مع قضية شخصية «فاتن» في المسلسل، وأثار إعجابهم لفت العمل النظر إلى قضايا تمس مشاكلهم الحقيقية، على أمل أن يحدث تغيير حقيقي في الواقع والقوانين المصرية.

«suits بالعربي»

ناقش «suits بالعربي» قضية التحرش التي تسعى السلطات والمؤسسات الحقوقية والمدنية جاهدة لإنهائها.

«suitsبالعربي» بطولة آسر ياسين، وصبا مبارك، وأحمد داود، والمسلسل من تأليف محمد حفظي، وإخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني. المسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011- 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

