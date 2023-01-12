فيصل نواف الأحمد: الحرس الوطني ركيزة لحفظ الأمن

وطن النهار

قام الشيخ فيصل نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بزيارة إلى معسكر الصمود، حيث كان في استقباله وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي وكبار القادة.

وقد تفقد عددا من الوحدات، وشدد على استمرار خطط التأهيل ورفع الجاهزية القتالية لدى قوات الحرس الوطني ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد في حماية مقدرات البلاد.

وخلال الزيارة اطلع نائب رئيس الحرس الوطني على التجهيزات الجارية لتنفيذ تمرين «أسد الجزيرة (5)»، الذي يعتبر أحد أكبر التمارين القتالية على مستوى الوحدات المقاتلة والمساندة في الحرس الوطني للاطمئنان على جاهزية القوات وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها، وأكد أهمية التمارين الميدانية في محاكاة الواقع وإكساب المنتسبين المهارات اللازمة لإدارة الأزمات والمعاضل والعمل كفريق واحد، مثنياً على جهود القائمين على التجهيز للتمرين وتوفير جميع الإمكانات لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وقام نائب رئيس الحرس الوطني بزيارة إلى وحدة موسيقى الحرس الوطني، واستمع إلى ايجاز عن موسيقى الحرس الوطني منذ تأسيسها وما شهدته من تطور، وأهم المشاركات التي تقوم بها داخل الكويت وخارجها. واستمع إلى إحدى الفقرات التدريبية من عزف منتسبي موسيقى الحرس الوطني، مشيداً بالأداء المتميز والمستوى الراقي، داعياً إلى الاستفادة من الآلات والمعدات المتطورة التي تواكب أفضل الآلات الموسيقية المستخدمة في المؤسسات العسكرية المرموقة، ما يضمن تميز موسيقى الحرس الوطني ومشاركاتها في المناسبات المختلفة، وما تقوم به من رفع الروح المعنوية للمنتسبين خلال العروض العسكرية.

وفي نهاية الجولة، وجَّه نائب رئيس الحرس الوطني ببذل الجهود لصقل خبرات ومهارات المنتسبين، مؤكداً أن الحرس الوطني منذ انطلاق مسيرته يسخر جميع الامكانات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشري في كل المجالات باعتباره ركيزة التطور وضمان النجاح في حفظ أمن الوطن وحماية مقدراته في ظل قيادته الرشيدة.

