النائب الأول تلقى دعوة لحضور مؤتمر «آيدكس 2023»

وطن النهار

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح دعوةً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع، لحضور الدورة السادسة عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدورة السابعة لمعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس 2023) اللتين ستقامان في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 20 ولغاية 24 فبراير المقبل.

وقد تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الدعوة خلال استقباله بقصر السيف لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد د. مطر حامد النيادي، وقد أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الدعوة الكريمة، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع الكويت بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء بحث أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الشقيقين.

