«حمائم سلام».. بين السلطتين

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فيما لم تعقد جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس لابلاغ الحكومة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باعتذارها عن عدم الحضور، عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد تدارس فيه ما أسماه في بيانه الرسمي «الخيارات المتاحة».

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ان المجلس اطلع في اجتماعه الاستثنائي على مجريات جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي وما تضمنه جدول أعمالها من تقارير اللجان البرلمانية المختصة التي لم يتح للحكومة استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي حيالها.

وأضاف: ان هذا الأمر هو الذي دعا الحكومة إلى أن تطلب من مجلس الأمة عبر بيان تلته أثناء الجلسة إعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية ذات العلاقة للوصول إلى حلول تحقق الأهداف التى حرصت الحكومة على تضمينها في المشاريع الواردة ببرنامج عملها المقدم إلى مجلس الأمة، إلا أن الحكومة لم تتمكن من ذلك فاضطرت إلى مغادرة الجلسة والاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة التكميلية امس وعقدت اجتماعا استثنائيا لتدارس الخيارات المتاحة.

الى ذلك أبلغت مصادر حكومية «النهار» ان «الخيارات المتاحة» التي تدارسها مجلس الوزراء لم تصل الى حد «تقديم كتاب عدم التعاون» مرجحا ان يطول قرار الانتظار لما ستقوم به الحكومة من اجراء الى ما بعد أحكام المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات الماضية.

واشارت الى ان الأيام المقبلة ستكون فرصة لتبادل ما أسمتها «حمائم السلام» بين السلطتين لعلهما تصلان الى توافق حول ضرورة اعادة تقارير القوانين ذات الكلفة المالية الى اللجان مرة أخرى للعمل المشترك والوصول الى حلول وسط تكون مرضية للمطالب الشعبية وكذلك بها ما يضمن «الاستدامة المالية للدولة».

وكان رئيس مجلس الامة أحمد السعدون رفع جلسة الامس بعد أن أبلغه الوزير عمار العجمي بعدم حضور الحكومة، بينما تعالت اصوات نيابية منتقدة التصرف الحكومي في جلستي الأمس واول من امس، في حين دعت اصوات نيابية أخرى الى التعاطي بحكمة مع الأزمة، حيث طالب النائب د. عادل الدمخي بتغليب الحكمة والعقلانية ومصلحة البلد وتوفير مناخ سياسي مناسب لتقديم الإصلاحات وتفعيل الرقابة الحقيقية وكشف الفساد الذي دمر البلد في السنوات السابقة.

وقال: إن ما حصل يوجب علينا مواجهة الأمر بواقعية وعقلانية وتوجيه الأمور إلى نصابها الصحيح، ويوجب على الحكومة احترام الخلاف السياسي وفق الأطر الدستورية والقانونية. وأضاف: «أنا متأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء لديه نية الإصلاح وفيه خير وجاء وهو يمد يده للتعاون ونحن كمجلس مددنا أيدينا للتعاون والتفاهم من خلال اعتماد الميزانية وتفعيل القوانين السابقة في بيع الإجازات والصفوف الأمامية، وكذلك التفاعل مع برنامج عمل الحكومة».

وأكد أن هناك قرارات تتعلق بالحكومة لا علاقة لنا بها ولكن لدينا إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تتعلق بالتعليم والإسكان والصحة وبالسياسة المالية للدولة ويجب أن يكون هناك اتفاق على هذه الإصلاحات أيا كان قرار الحكومة القادم.

واستطرد: «نحن لا نفكر في الحل والإبطال أو غيرهما لأن ذلك ليس من اختصاصنا ولا هو من بين الحلول التي تحقق ما يتوقعه الشعب».

وشدد على أن الشعب يريد الإنجاز وهدوءا سياسيا وإصلاحات حقيقية وهو ما جئنا من أجله، مؤكدا أنه في حال توافقت الإرادتان بين الحكومة والمجلس فسيتحقق الاصلاح والانجاز.

وزاد: «هناك من تضرر من الإصلاحات التي تمت وهم الذين دمروا البلد بالفساد ويدفعون اليوم للمواجهة، لافتا الى ان أدوات وذيول من كان سببا في دمار الكويت في الفترة السابقة متضررون وشغلوا إعلامهم كاملا من أجل الدفع إلى المواجهة وإعاقة أي عمل إصلاحي». ومضى يقول: «لذلك يجب أن يكون لدينا البصيرة الواضحة فيما يفعله هؤلاء من محاولات لإبطال وإعاقة وإفشال كل المحاولات الإصلاحية التي ستفضح أعمالهم الفاسدة، وكما قلنا عند عرض قوانين الإسكان وغيرها سيحركون كل ما يستطيعون لضرب أي عمل إصلاحي وإفشاله». من جانبه علق النائب د. خليل أبل عما ان كانت هناك استجوابات جديدة بقوله «خل نعبر الأزمة السياسية وبعدين يصير خير». بدوره أعلن النائب مهلهل المضف ان هناك نية لاستجواب رئيس الوزراء في التوقيت المناسب.