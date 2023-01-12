عطل «غامض» يُربك أميركا

الأولى

واشنطن - الوكالات: تسبب عطل «غامض» في أنظمة الحاسوب في تأخير رحلات الطيران بجميع أنحاء الولايات المتحدة، فيما صرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن السلطات لا تعرف سبب العطل.

وطلبت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية من شركات الطيران صباح امس تأخير كل الرحلات الداخلية حتى الساعة 9 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت الكويت) ريثما تتمكن من إصلاح العطل.

من جهته، أوضح الرئيس الأميركي أنه يمكن للطائرات الهبوط بأمان لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب هذا العطل التقني، وأضاف بايدن أن إدارة الطيران لا تعرف سبب العطل حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان أنه «لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة»، لكن بايدن «وجه وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في الأسباب». وقال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين: إن بايدن «وجه وزارة النقل/ إدارة الطيران الفيدرالية لاستعادة النظام بسرعة وأمان، ولتحديد الأسباب».

وفي هذا السياق قال مسؤول في القيادة السيبرانية الاميركية لقناة «سكاي نيوز عربية» إنه لو ثبت أن العطل في نظام الطيران «هجوما سيبرانيا»، فإنه سيعد «عملا حربيا» واضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «لا نستبق التحقيق، إنما لو كان الفعل قرصنة فإنه يعد عملا حربيا».

وشمل تعطل الرحلات 12 ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة وقد امتد اثره سريعا عبر الاطلسي ليطال مطارات اوروبا التي اعلنت بدورها عن تأخير في الرحلات المتجهة الى الولايات المتحدة او عبرها. وأظهرت بيانات ملاحية من مواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي عدد الرحلات المتأخرة من الولايات المتحدة وإليها تجاوز 3700 رحلة، أما الرحلات الملغاة فقد بلغ عددها 541.

من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن جميع الطائرات الموجودة في الأجواء الأميركية يمكنها الهبوط بأمان. واصاب العطل «نظام إدارة الطيران الفيدرالي» الذي يزود الطيارين بالإشعارات التي يحتاجون لقراءتها قبل الطيران وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان: «إننا نجري فحوصات التحقق النهائية ونعيد تشغيل النظام حيث تتأثر العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني، وسنقدم تحديثات متكررة بينما نحرز تقدما»