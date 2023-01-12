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ضمن جهود محاربة العمالة الهامشية

حملات أمنية على العاملين بـ«اليومية»


ضمن جهود محاربة ظاهرة العمالة الهامشية من اجل تعديل التركيبة السكانية بدأت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة على من لا عمل لهم في البلاد ويشتغلون وفق نظام «اليومية» عبر عرض خدماتهم في الشوارع.
وتمكن رجال مباحث الاقامة من ضبط 52 مخالفا لقانون الاقامة خلال حملة أمنية على منطقة امغرة.
وذكرت ادارة الاعلام الامني ان المتابعة الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أسفرت خلال اقامة الحملات الأمنية المكثفة على منطقة أمغرة عن ضبط 52 مخالفاً لقانون الإقامة يعملون بالأجرة اليومية، وتمت احالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.


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