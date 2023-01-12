رصد متحور «XBB.1.5» في الكويت

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أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات الجينية رصدت متحور (XBB.1.5) في البلاد وهو الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا.

وأكدت في بيان صحافي امس أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارا، مجددة الدعوة إلى الالتزام بإرشادات الوقاية لاسيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال المتحور الذي تم اكتشافه وفقا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وأوضحت أن ظهور المتحورات أمر متوقع ولا يدعو إلى القلق، لافتة إلى أن هناك متابعة حثيثة للوضع الوبائي من قبل الفريق الاستشاري المعني بتطورات فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على ضرورة تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض مع ضرورة استكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي.

وفي سياق متصل عقدت الوزارة ممثلة بالمركز الوطني للوائح الصحية الدولية واللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية IHR اجتماعا موسعا لمناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في جمهورية الصين الشعبية.

وتضمنت بنود الاجتماع عرض الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمستجدات الوبائية في جمهورية الصين الشعبية وعرضا للوضع الوبائي للفيروس بالكويت.

وناقش الاجتماع التوصل إلى توصيات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التدابير الاحترازية الخاصة بالسفر الدولي والمبنية على تقييم الوضع الوبائي الحالي باستخدام النهج القائم على تحليل المخاطر واتخاذ الخطوات العملية والترتيبات التشغيلية لتسهيل نجاح تطبيق هذه التدابير تعزيزا لإطار الجاهزية والاستعداد.

وتطرق الاجتماع الى التوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية الشخصية والمجتمعية وذلك حفاظا على الأمن الصحي في البلاد في إطار دور المركز في رفع قدرات الاستعداد والتأهب وتفعيل أنشطة الاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية في الكويت.