«المرور»: إفراج فوري عن المركبات المحجوزة بعد دفع المخالفات

الأولى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج الفوري عن المركبات المحجوزة بعد دفع المخالفات المستحقة، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس وحتى يوم الخميس المقبل.

من جهة اخرى، قامت الإدارة العامة للمرور بتحرير 60 مخالفة مرورية وضبط مركبة مطلوبة حجز قضائي، كما قامت وزارة التجارة والصناعة باغلاق ورشة مخالفة وعمل إشعارات لـ 12 ورشة اخرى اضافة الى تحرير 5 تعهدات لورش خالفت شروط منع بيع عوادم السيارات المزعجة.

وقامت الإدارة العامة للمرور من خلال الانتشار المروري والأمني على جميع الطرق بتحرير 62 مخالفة مرورية «خروج اصوات مزعجة من العادم» وحجز 11 مركبة بكراج حجز المرور.

