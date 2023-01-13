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القدس المحتلة- الوكالات: كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتانياهو، تسعى إلى إلغاء وجود السلطة الفلسطينية. وذكرت «هآرتس» أن حكومة كل من إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الداخلي، ومعه بتسلئيل سموتريتش، وزير المال في حكومة نتانياهو، يسعيان إلى إلغاء السلطة الفلسطينية. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تحاول العودة إلى فترة الاحتلال الأولى، وإلغاء وجود السلطة الفلسطينية، ومن قبلها محو بقايا اتفاقات «أوسلو» وإلغاء تقسيم المناطق الفلسطينية إلى مناطق «أ» و«ب» و«ج».

وأضافت ان حكومة نتانياهو المتطرفة ترغب في تعيين حكام على خلفية عسكرية يصدرون تصاريح الحركة والتنقل والدراسة وغيرها من أمور الحياة في الداخل الفلسطيني، وهو ما يعني إلغاء السلطة الفلسطينية.

في غضون ذلك ووسط سلسلة من الإجراءات المتطرفة التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف باسم «الأبارتهايد». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مشروع القانون أيده 58 عضوًا بالكنيست من الائتلاف والمعارضة، فيما عارضه 13 عضوًا، وتم تحويل مشروع القانوني إلى لجنة الأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءة الثانية والثالثة.

وإعادة القانون للواجهة مرة أخرى على سعي الحكومة لتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وضم أراضيها لصالح إسرائيل.

واعتبر جمال نزال، المتحدث باسم حركة «فتح»، وعضو مجلسها الثوري، أن إعادة حكومة بنيامين نتانياهو إحياء قانون «الأبارتهايد» في الضفة، يؤكد أن هذه الحكومة متطرفة وتشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي وعلى السلام في العالم. وقال لوكالة «سبوتنيك» إن إعادة القانون مرة أخرى أمر خطير، حيث يطلق يدي الحكومة الإسرائيلية لتعميق الاستيطان وتوسيعه والتضييق على الفلسطينيين وهو انتهاك لحقوق الفلسطينيين، كما أن القانون الدولي ودول العالم يعدون القانون خطرًا وتهديدًا للحياة الاجتماعية والاقتصادية وللحقوق السياسية والتعليمية والصحية للشعب الفلسطيني.

وطالب المتحدث باسم فتح المؤسسات الدولية والحقوقية وكل الدول التي تؤمن بالديموقراطية إيمانًا حقيقيًا أن تتحرك لمحاسبة إسرائيل على هذه التصرفات والإجراءات، والعمل على كبح هذه التوجهات والانتهاكات الجنونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا بقيادة نتانياهو.

