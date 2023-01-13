عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية. وتضمن التعديل إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء» بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية» وفقاً لوسائل إعلام محلية. وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه «يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة».

أما عن الشروط فتحددها المادة رقم 9 التي تنص على أنه «يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط التي من بينها أن يكون عند تقديم طلب الجنسية قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويجيد اللغة العربية قراءة وكتابة». ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المتخصصة قائمة مقام الجواز، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

وعلى الرغم من أن التعديل المعلن لم يتجاوز نقل الصلاحيات من وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن مراقبين اعتبروه مقدمة لتعديلات قد يتولى مجلس الوزراء القيام بها من خلال تسهيل منح الجنسية.

ويأتي ذلك استناداً لتعديلات سابقة طالت نظام المواطنة، فقد أصدر الملك سلمان موافقته في وقت سابق على تنظيم لمنح الجنسية السعودية لعدد من الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، في خطوة تأتي تماشياً مع رؤية 2030. وجاء في القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، يتضمن الأمر الملكي «تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة». وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة، التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

