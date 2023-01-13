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عواصم - الوكالات: رفعت روسيا مستوى قيادة قواتها في أوكرانيا إذ كلفت رئيس الأركان بمنصب القائد وعيّنت 3 نواب له من أرفع الجنرالات، في وقت يشتد فيه القتال حيث قال الجيش الروسي إن قواته تحاصر مدينة سوليدار الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أصدر أمرا بتعيين رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف قائدا «لمجموعة القوات الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا». وأوضحت الوزارة أن القائد الحالي للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي عيّن في أكتوبر الماضي أصبح بموجب القرار نائبا للقائد الجديد. ويشغل سوروفيكين في الوقت نفسه منصب قائد القوات الجوية. وأوضح البيان أن هذه التعيينات الجديدة وقرار رفع مستوى القيادة في أوكرانيا مرتبطان بزيادة حجم المهام، وتحسين جودة جميع أشكال الدعم، وكفاءة إدارة القوات.

الى ذلك أفادت تقارير إعلامية روسية أن القوات الروسية تحرز تقدما مهما في منطقة باخموت وذلك بعد المعارك الشرسة التي شهدتها مدينة سوليدار، شمال شرقي باخموت. وقال مستشار القائم بأعمال حاكم «جمهورية دونيتسك» المعلنة من طرف واحد إيغور كيماكوفسكي، أن القوات الروسية تحرز تقدما جادا في منطقة أرتيوموفسك، الاسم الروسي لباخموت.وستسمح السيطرة على باخموت بالتحرك نحو المدن الكبيرة التي ما زالت تسيطر عليها كييف في دونباس، مثل سلافيانسك وكراماتورسك.

يأتي ذلك في حين لا يزال الغموض يلف مصير مدينة سوليدار الإستراتيجية بمقاطعة دونيتسك حيث أكد مالك مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين سيطرة قواته بشكل كامل عليها، وهو ما تنفيه كييف، مشيرة إلى أن المعارك بالمدينة ما زالت مستمرة. كما أفاد موقع ريبار العسكري الروسي إن قوات فاغنر سيطرت بالكامل على بلدة أوبيتنويه التي كانت خط دفاع متقدم للجيش الأوكراني على مدينة باخموت من جهة الجنوب.

من جانبها قالت وسائل إعلام روسية إن الجيش الأوكراني يحاول استعادة المواقع الدفاعية المهمة التي خسرها في البلدة باستخدام المدفعية والدبابات، مضيفة أن قوات فاغنر تقدمت أيضا من جهة الشرق وتقوم بتمشيط الأحياء وتعزيز المواقع التي سيطرت عليها.

في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القتال مستمر في سوليدار، وأن جبهة دونيتسك «صامدة»، على حد قوله.وأفاد نائب وزير الدفاع الأوكراني أن قتالا عنيفا متواصل على جبهة سوليدار ولا يزال الجنود الأوكرانيون صامدين في المنطقة، على حد تعبيره.

بدوره قال المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودلياك إن تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت التي ستحصل عليها من الولايات المتحدة وألمانيا سيستمر 3 أشهر، مؤكدا أن هذه الأنظمة ستكون عنصرا أساسيا في نظام الدفاع الجوي الأوكراني مستقبلا.

