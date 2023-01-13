عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في 17 يناير الجاري حول أوكرانيا، وذلك بمبادرة من روسيا ووعدت موسكو بتقديم «وقائع وتقارير مثيرة». وفي وقت سابق، تم الإعلان أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة حول أوكرانيا في يوم 13 يناير.

وكتب بوليانسكي على قناته في تيلغرام «لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل على الرغم من أننا قمنا في اجتماعهم «المناهض لروسيا» بالرد بالحديث عن مواضيع غير مريحة لهم». ؤوقال: «سيتم تقديم وقائع وتقارير مثيرة فعلا. وكما هو معروف خلال مثل هذه اللقاءات، وبخلاف الجلسات الرسمية لمجلس الأمن الدولي، يمكننا عرض فيديو وصور. ولاحقا سأكتب بالتفصيل عن هذا اللقاء».

