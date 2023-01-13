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واشنطن - الوكالات: كشفت شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية أن مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن عثروا على مجموعة إضافية من الوثائق السرية في مكان منفصل عن مكتب في واشنطن كان بايدن يستخدمه عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها: إن معاوني بايدن يبحثون عن مستندات أخرى قد تكون في مواقع أخرى بعد ضبط أوراق سرية في نوفمبر في مركز أبحاث بواشنطن. وقالت الشبكة إن مستوى تصنيف الوثائق الجديدة لم يتضح بعد وكذلك عددها وموقعها الدقيق. وأضافت أنه لم يتضح أيضا موعد اكتشاف هذه الوثائق. وتأتي التطورات الجديدة في ملف الوثائق السرية بعد يومين فقط من إعلان محامي البيت الأبيض عن اكتشاف محامي بايدن الشخصيين في نوفمبر وثائق سرية تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس (2009-2017) في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية. واكتشف محامو بايدن نحو 12 من السجلات السرية داخل المكتب في مركز الأبحاث وأبلغوا الأرشيف الوطني الأميركي بذلك، وسلموا المواد وقالوا إنهم يتعاونون مع إدارة الأرشيف ووزارة العدل في هذا الصدد.

وقال بايدن الثلاثاء إنه وفريقه يتعاونون بشكل كامل مع تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أنه أن لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس. وقال بايدن للصحفيين في ختام قمة أميركية كندية مكسيكية عُقدت في مكسيكو سيتي «لقد أُبلغت بما عُثر عليه وفوجئت عندما علمت أن وثائق متعلقة بالحكومة نُقلت إلى ذلك المكتب، لكني لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق». وأوضح ريتشارد ساوبر المستشار الخاص لبايدن أن الوثائق التي عثر عليها تحمل وسم «السرية» ووقعت بين أيدي محامي الرئيس الحالي عند إخلاء مكتبه، بعد انتهاء ولايته نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2017.

في تطور آخر، شدد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين على أن التعاون العسكري بين واشنطن وطوكيو يجب ألا يضر بمصالح طرف ثالث، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة واليابان عن مبادرات جديدة لتعزيز التعاون الأمني بينهما وإقرارهما أن الصين تعتبر تحديا إستراتيجيا.

ويأتي التعاون العسكري الأميركي الياباني الجديد بعد نحو 3 أسابيع على إجراء اليابان أكبر تعديل على سياستها الدفاعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وإقرارها وثيقة سياسية دفاعية جديدة تعتبر الصين تحديا إستراتيجيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا ووزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو إن بلاده ستنشر في جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان وحدة للتدخل السريع من سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز)،لتعزيز القدرات الدفاعية لحليفتها في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة.

