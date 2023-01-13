إيمانيات

فاطمة الزهراء (عليها السلام) ثمرة زواج شخصين عظيمين هما: النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأُمّ المؤمنين خديجة (عليها السلام). نشأت في البيت النبوّي وساهمت في بناء هذا الصرح الشامخ ورعت أبيها النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) حامل الرسالة السماوية والذي غمرها (صلى الله عليه وآله وسلم) بحبِّه العظيم حتى قال في حقِّها: «أم أبيها». وُلِدت الزهراء (عليها السلام) وهي تحمل روح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصفاته وأخلاقه.. فكانت (عليها السلام) الوارث والشبيه ودرجت في بيت النبوّة وترعرعت في ظلال الوحي ورضعت من خديجة حبّ الإيمان ومكارم الأخلاق وحنان الأب الرسول، فتشبعت (عليها السلام) روحها بالحنان النبويّ الكريم.

وعاشت الزهراء (عليها السلام) مع زوجها الإمام عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد جعلت من بيتها حصناً ومهداً للرسالة ومنزلاً إسلامياً يفيض بالخشوع والرحمة وتتألق فيه القيم الإسلامية، جعلته بيتاً لله وللطهارة وللحقِّ وللعدل والرحمة والمحبّة من خلال روحانيتها وعبادتها وزُهدها وعقلها واستقامتها التي منحتها لهذا البيت.. فصار جوّه جوّاً إسلامياً متكاملاً بحيث استطاع الإمام عليّ (عليه السلام) أن يجد فيه الراحة والسعادة والانطلاقة والانفتاح. فقد كان الإمام عليّ (عليه السلام) يدخل البيت فيرى الإسلام يحيط به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فصار (عليه السلام) يتنفس الإسلام في البيت مع بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما كان يتنفس الإسلام في المسجد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكانت الزهراء (عليها السلام) الوفية المخلصة لزوجها المنسجمة معه روحاً وروحانية وكانت زوجة كأعظم ما تكون الزوجات وفاءً وإخلاصاً.

لقد عاشت الزهراء (عليها السلام) مع الإمام عليّ (عليه السلام).. فكانت تناغي بروحها روحه وتضم عواطفها إلى عواطفه وتعطيه المحبّة وتشاركه الهموم وتخفّف عنه الأحزان، كانت (عليها السلام) سلوته الوحيدة في الزمن الذي عزّ فيه الصديق وغدر فيه الزمان وقل فيه الناصر والمعين، وكانت (عليها السلام) تجسّد رسول الله (صلى الله عليه وآله أوسلم) أمام ناظريه في كلّ أقوالها وأفعالها. لقد تحملت الزهراء (عليها السلام) مسؤولياتها كربة بيت وأجهدت نفسها في إدارة شؤون هذا البيت وإعداد أولادها إعداداً إسلامياً نموذجياً وتعليمهم معنى الجهاد في سبيل الله سلماً كان أو حرباً. كما أعدت الزهراء (عليها السلام) ابنتها السيِّدة زينب (عليها السلام) إعداداً رسالياً وربّتها على القيم والفضائل الإسلامية. فكان دور الحوراء زينب (عليها السلام) شبيهاً بدور أُمّها جهاداً من أجل قضية الحقّ وتحدّيها كان كتحدّي أُمّها في مواجهة الظالمين.

ختاماً، الزهراء (عليها السلام).. النموذج القدوة التي ساهمت في بناء الأُسرة والأبناء والمجتمع الإسلامي، وقدوة للمرأة المسلمة والمثل الأعلى للزوجة الصالحة، ودوّنت في حياتها (عليها السلام) الدروس العملية التي يجب أن تتلقّاها أجيال النِّساء والفتيات في هذه الأُمّة المسلمة.. فيتعلمن حياة الإيمان ويكشفن عمق الأثر العلمي البناء الذي تتركه عقيدة التوحيد في حياة المرأة المسلمة.. فتشارك الرجل في حياته وجهاده ومهمّات رسالته بعيدة عن اللهو والعبث والضياع مشغولة بالعطاء الاجتماعي والبناء الروحي وحمل الرسالة وصناعة الأجيال.

