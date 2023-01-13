إيمانيات

الحديث عن فاطمة بنت محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حديث عن فصل مضيء من تاريخ هذه الأُمّة وأمجادها الخالدة، وهو حديث عن عظمة المرأة المسلمة وقدوتها الرائدة في مسار العقيدة والتضحية والجهاد. كم هو جميل أن يستمع الإنسان المسلم إلى الكلمة الهادفة النقية الصادقة يعي من خلالها ماضيه وحاضره ومستقبله. وكم هو مفيد أن يقتبس الإنسان المسلم من أشعة تراثه الزاهر (عليها السلام) بالمآثر ما يستنير به في ظلمات المحن ويتسلح به في أزمات الصراع. وكم هو مهم أن يجد الإنسان المسلم القدوة الحسنة والمَثل الرائع في المبدأ والعقيدة في الخَلق والسلوك في السيرة والسريرة.

السيِّدة فاطمة الزهراء الصِّديقة الطاهرة (عليها السلام) التي ترعرعت في مهبط الوحي وبيت النبوّة ما هيأها أن ترضع تعاليم الإسلام ومفاهيمه وأحكامه لتكون أوّل تلميذة من النِّساء في القسم الداخلي من مدرسة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما كان الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أوّل تلميذ من الرجال في هذه المدرسة.. فقد كانت الزهراء (عليها السلام) تجلس مع الإمام عليّ (عليه السلام) عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والوحي ينزل عليه، وتستمع (عليها السلام) بلهفة وإمعان إلى دروس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يشرح معاني الوحي لها وللإمام عليّ (عليه السلام) ويعلِّمهما أحكام الله تعالى وتشريعاته.

عاشت السيِّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) آفاقاً واسعة ورحبة في العلاقة مع الله تعالى والارتباط الروحي به والانفتاح الكامل عليه وعلى عباده والتحسس بآلامهم والسعي في سبيل إرشادهم وهدايتهم، وقد عاشت (عليها السلام) الإسلام لأجل الرسالة ونُصرة الحقّ وجسّدت الرسالة، وكان اهتمامها بالناس من حولها جزءاً من رسالتها وهي التي قالت (عليها السلام) لابنها الحسن المجتبى (عليه السلام): «يا بُني الجار ثمّ الدار».. لتعلِّمنا أن نفكّر بالآخرين قبل أن نفكِّر بأنفُسنا ونتحسس آلامهم قبل أن نتحسس آلامنا فنعمل على أن نخفف آلامهم ونحقّق أحلامهم. نعم، أعطت الزهراء (عليها السلام) حبّها للإنسان كلّه وارتفعت بهذا الحبّ إلى منزلة غدت معها غافلة عن آلامها لانشغالها بآلام الآخرين.. فالروحانية التي عاشتها في قلبها فاضت على خصوصيتها وأنستها ذاتها ولأنّ الحبّ الالهيّ الذي تملك قلبها امتد بها إلى حبّ الناس كلّهم لأنّه مَن يحب الله لا يمكن أن يبغض أخاه الإنسان «الخَلقُ كلّهم عيالُ اللهِ، وأحبُّكم إلى اللهِ مَن أحسن إلى عيالهِ».

