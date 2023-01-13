إيمانيات

كلّما كانت التربية واعية وسليمة، واجه الطفل الحياة بطريقة إيجابية، وكلّما أُسيء التعامل مع الطفل، أو مُيِّز بينه وبين إخوانه وأخواته، وعاش في بيت تعصف فيه المشاكل بين الوالدين، ولا يُحترَم فيه الصغير الكبير، ولا يعطف فيه الكبير على الصغير، سيواجه حياته بسلبية تعاني من مشكلات.. تتعب الطفل نفسه وتتعب معه من حوله. ومن الأمور التي يجب على الآباء مراعاتها لدى تربية أولادهم إيجاد الأرضية المناسبة للهدفية في كلِّ شيء. فالإسلام يؤكّد دائماً بأنّه على الإنسان أن يكون هادفاً في جميع أعماله، وأن تنسجم هدفيته مع فلسفة الحياة.

على الإنسان أن يعلم كيف يواجه مختلف الأمور ليكون قادراً على تحمّل الصعوبات والشدائد والآلام في سبيل الهدف. كما أنّ من الأمور التلقائية بالنسبة للمربي اهتمامه بطعام الطفل ومحاولة تغذية جسمه بالطعام الغني بكلِّ الفيتامينات، ولكن الإنسان ليس جسماً خالصاً، وإنّما هو نفخة من روح الله أيضاً، قال تعالى: (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) (الحجر/ 29)، وطريقة الإسلام في تربية الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينهما أي بين الروح وبين الله سبحانه وتعالى في كلِّ لحظة وكلّ عمل وكلّ فكرة، ومن خلال الإيمان تتطهر النفس، ويستقيم الخلق، وينعكس كلّ ذلك على سلوك الفرد ومواقفه وأسلوب حياته.

من هنا ينبغي على المربي أن يغذي روح الطفل لكي ينمو نمواً سليماً، وفي هذا يقول الإمام عليّ (عليه السلام): «والله ما سألت ربي ولداً نضير الوجه ولا سألت ربي ولداً حسن القامة، ولكن سألت ربي ولداً مطيعاً خائفاً وجلاً منه، حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرّت به عيني».

إنّ مهمة التربية أساساً هي توجيه الإنسان إلى نظام الفطرة وإعادته إلى قاعدة التوحيد، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):«كلّ مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه»، وقبل كلّ شيء لابدّ أن يعرف الآباء أنّ التربية واجب وليس عملاً مستحباً لا يؤخذ على تركه كما يقول الإمام السجاد (عليه السلام): «وحقّ ولدك أن تعلم أنّه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه، وأنّك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربّه عزّوجلّ والمعونة له على طاعته، فاعمل في أمره عمل مَن يعلم أنّه مثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة إليه»، بالإضافة إلى ذلك فإنّ الله يجازي الآباء المهتمين بتربية أبنائهم تربية إيمانية، فقد جاء عن الإمام العسكري (عليه السلام): «إنّ الله يجزي الوالدين عظيماً فيقولان يا ربنا أنّى لنا هذا ولم تبلغهما أعمالنا، فيقول: هذا بتعليمكما ولدكما القرآن وتبصيركما إياه دين الإسلام».

من هنا فعلى المربي أن يعلّم الطفل أصول الدين وفروعه، ويعلّمه القرآن ويدربه على الصلاة، فقد روي عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً»، ويدربه على الصوم، فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله: «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا ابني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والفرث افطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا».

إنّ تعويد الأطفال على الالتزام الإيماني منذ الصغر وقيامهم ببعض الفرائض يساعد كثيراً على زرع الإيمان وتعميقه في نفوسهم عند الكبر، ولابدّ أن يرافق ذلك تبيان الأسباب، فقبل أن تقول له صلي يا بني، لابدّ أن توضح له علة الصلاة، فهذا يزيد ارتباطه وحبه لله، على أن يرافق هذه الرحلة وجود جو مفعم بالإيمان، ولا يتحقق هذا الأمر إذا كان في البيت من لا يصلي أو يقرأ القرآن والاذكار الأخرى، لابدّ أن يصطبغ البيت بالصبغة الإيمانية، وهذه الصبغة الإيمانية كفيلة بأن تزرع الإيمان في قلب الطفل.

