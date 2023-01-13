إيمانيات

الأمر بالمعروف هو تثبيت العقيدة وتمتين الإسلام في نفوس أبنائه وتبليغ رسالة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملية حيوية ترمي إلى الحفاظ على بقاء القيم حية في نفوس الناس وإبقاء جميلها جميلاً وقبيحها قبيحاً. وبالتالي فهي تشكل ممارسة عملية لحماية منظومة القيم، فهي تتعلق بحماية العقيدة من خلال مواجهة الأفكار المضادة ورد إشكالاتها. وكذلك تتعلق بالشريعة أحكاماً وأخلاقاً من حيث حفظ جمالها بنظر أبناء الأُمّة.

إنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى كونها حامية للقيم وصائنة لها، تشكل عملية تنموية للجوانب الثقافي والتربوية وغيرها حيث تعمل على رفع مستوى الفهم للشرع والعقيدة والمفاهيم الإسلامية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي باعث على تطوير وتنمية أساليب التثقيف والتبليغ. هي فريضة تفترض حالة من الشعور بالمسؤولية لكل فرد من أفراد الأُمّة تجاه صلاح أبناء الأُمّة ومجتمع المؤمنين ودولة الإيمان، لأنّه يترتب على كلّ فرد أن يتحرك لتغيير ما هو مخالف للدين في سير الأفراد والمجتمعات ولو بالإشارة إلى هذا الإنحراف، وبالتالي فهو يمثل حالة عالية من الشعور الاجتماعي لدى الأفراد. كذلك العمل على نشره في أُسلوب بديع بتوضيح ملائم لكي يستطاع أن يرسخ في أذهان النشء في مدة وجيزة ويعالج بها الأمراض الاجتماعية والدينية على وجه التشريح المنطقي البرهاني والحسن الإنساني بصورة بديعة وبسرعة فائقة لتنظيم العمل الاجتماعي والوحدة الروحية، ورفع كيان المسلمين إلى المستوى الأعلى في حياتهم الاجتماعية وتوحيد كلمتهم، وجمع كلمة المسلمين للحصول على روح الاتحاد في العمل لحفظ العقائد الإسلامية، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم التعاليم الإسلامية الموجبة لبقاء الإسلام خالداً إلى الأبد، لأنّه وسيلة للخير لقوله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (آل عمران/ 104-107).

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوجبهما الله تعالى في الآية الشريفة على أُمّة من المسلمين وذلك حينما يكونان وسيلة للخير وهذا هو الواجب الأهم الذي كنا به خير أُمّة أُخرجت للناس، وهي شروط يصير بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للخير الذي أراده الله تعالى، وإنّه لحب الخير لشديد، وبما أنّ الأوامر والنواهي الشرعية قادرة على نهج القضايا الحقيقية فتتعلق على الموضوعات النفس الآمرية، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تزال الأُمّة بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإن لم يفعلوا نزعت عنهم البركات وسلّط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء». وهذا الواجب لا يقوم به إلّا الراسخون في العلم وهم الذين لهم المعرفة الشاملة القائمة على مقررات العقل السليم والبحث العلمي والتفكير الحر، وهم يعرفون الواجب الملقى على عاتقهم لأنّهم يعلمون أنّ العلماء ورثة الأنبياء، وهل وظيفة الأنبياء غير الإرشاد وإنقاذ البشرية من الضلال والسير بها إلى طريق الهدى والصلاح فلتكن الدعوة إلى الدين في دعة وإقناع بالحجة الساطعة وبالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، قال تعالى: (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (محمّد/ 7).

