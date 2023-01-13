إيمانيات

إنّ السرّ في نجاح المُجتمعات يكمُن في تمكين المرأة ومساندتها مع الرجل من أجل الوصول إلى بيئة صحّية ومُتطوّرة، تكتمل فيها عوامل التفوّق، والنجاح، والتقدم، والازدهار. إنّ المجتمعات لن تُحقق ما تريدُه دون المرأة، ولن تنهض دون إشراكها في مختلف الأعمال، واستغلال قُدراتها التي تتوفّر فيها بشكل جيّد.

لقد كان الدين الإسلامي سباقاً وذلك بدعوته إلى احترام المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها؛ فخلّصها من ثقافة الجاهلية التي كانت تدعو إلى دفن الإناث، فجاء الإسلام وحرّم هذه الأعمال، ودعا إلى الحفاظ على حقوقها بنصوص قرآنية واضحة، وأكدّ على ذلك نبيّنا الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالممارسة والقول، حيث قال: «أوصيكم بالنساء خيراً».

إنّ القرآن الكريم خصص سورة للمرأة تكريماً لها، هي سورة النساء، حيث عرض لحقوق النساء ولحياتهن الأُسرية في جوهر السورة، بل إنّ أولى آيات سورة النساء هذه تُلّحُ على أنّه لا فرق بين أصل المرأة والرجل، بل تُلحُّ أكثر من ذلك على المساواة بين الجنسين، مُوصِية بالمرأة في الآية ذاتها أيّما توصية، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء/ 1).

إن تأصل الثبات في شخصية المرأة، والاطمئنان في قلبها، والأمل بالمستقبل في وجودها منحت كلّ المسيرة الاجتماعية طاقة كبرى، وهيأت لها كلّ مقومات المسيرة الصالحة. إنّ المرأة تستطيع أن تضع الحجر الأساس لمجتمع إنساني سليم ثابت الجأش قوي القلب، منشداً للمستقبل. فالزوجة الصالحة والأُم الصالحة هما قوام الحياة العائلية الصالحة، وهذه بدورها هي قوام المجتمع الصالح. إنّ الإنسان الصالح هو محور التوسعة، وهو يحتاج إلى عملية تربوية مستمرة تفجر فيه طاقاته، وتبرز فيه مكوناته الذاتية، وهي لا تتفجر ولا تبرز عشوائياً وتلقائياً، وإنّما تحتاج إلى عملية تربوية وجوّ تربوي مناسب. ولا ريب أنّ للمرأة أعظم الأثر في تربية العناصر الإنسانية، ووراء كلّ عظيم امرأة، بل ما أكثر العظماء النساء في التاريخ الطويل.

ومن هنا يظهر جلياً أنّ المرأة لها دور كبير في توفير الجوّ العائلي السليم، فالمرأة في المجتمع هي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الطفل دروس الحياة وبها يتأثر، ومنها يكتسب أخلاقه، وصفاته. فالمرأة تقدم للمجتمع ثمرة يانعة تزدهر كلّ حين لتصنع أمجادا وتقيم حضارات يعتز بها الناس جيلاً بعد جيل. وعلى قدر ما نقدّمه للمرأة من مساعدة في رحلتها الشاقة في الحياة.. على قدر ما نجد أمامنا أجيالاً تصنع النهضة وتشد الهمم والعزائم لذا وجب أن نساندها جميعاً في كلّ وقت وحين.

إنّ الأُمومة عظيمة جدّاً، وهي قيمة إسلامية، والأبوّة عظيمة جدّاً، وهي قيمة إسلامية، فمسؤولية المرأة في الأُمومة لابدّ أن تكون كاملة بحكم ما أرادها الله لها وجوباً أو استحباباً، ومسؤولية الرجل في الأبوّة لابدّ أن تكون كاملة كما أراده الله وجوباً أو استحباباً، وتبقى مسؤوليتهما كمؤمنين وكمسلمين أن يسيرا في خطّ الله ولا ينحرفا عنه، يقول تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً)، في الدعوة وأمراً في الجهاد وأمراً في الحركة وأمراً في العلاقات، (أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (الأحزاب/ 36).

