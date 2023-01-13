محلية

سألني بعض المهتمين بشأن الكرة الكويتية ومستوى منتخبنا في «خليجي 25» والفوز الذي حققناه بـ «نيران صديقة» وتأثيره على مباراة اليوم، فأجبت بسرعة البرق لأن السؤال لا يحتاج الى تفكير ودموع مبالغ بها... بأن ما تشاهدونه هو انعكاس فني صادق لمستوى دورينا المحلي الذي يعاني من سوء الأداء من قبل اللاعبين وسوء التكتيك من قبل المدربين وسوء التحكيم من قبل اتحاد القدم وسوء تحفيز وتطوير اللعبة بخمسة لاعبين اجانب او محترفين او مواليد الكويت او البدون (مع كل التقدير لهم ) وسوء ادارة المسابقات... إلخ، من شأنها ان تعطينا لاعباً (stander) «عادي او اقل من عادي».. فالمنافسة غير موجودة واللاعب الكويتي جالس على دكة الاحتياط ومن يلعب لاعب محترف ضعيف قد يكون الكويتي افضل منه اذا ما اتيحت له الفرصة؟ اذا فمثل هذا الدوري سيعطيك مثل هذا المنتخب!!! وان نقدي ليس على اللاعبين ولكن اسلوب ادارة اللعبة والوعود والمئة يوم والمستشار البلجيكي والرحلات المكوكية للاخ الرئيس... إلخ.

لست مخولا بمحاسبته ولكن العيب واللوم على اعضاء الجمعية العمومية الذين عينوا اعضاء الاتحاد الافاضل... اذا فما ستأتي به نتيجة مباراة اليوم مع المنتخب البحريني سأتقبله مهما كانت النتيجة بالفوز بالحظ او التعادل بالحظ او الهزيمة!

لنر المباراة ومن ثم نحكم... وكما أوضحت في مقالة سابقة بأن ما سنحققه في هذه البطولة سواء بالايجاب او السلب فإن ذلك ليس بمؤشر حقيقي للوضع الرياضي الذي لا نعلمه، فقد يعَين مدير هيئة الرياضة من خارج الكويت لان تعيين هذه الشخصية اصبح politic والله من وراء القصد.

