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أكد البرتغالي روي بينتو مدرب الأزرق أن المنتخب مستعد لمواجهة نظيره البحريني اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة «خليجي 25». وقال بينتو خلال المؤتمر الحافي الخاص بالمباراة ان الأزرق في تطور مستمر وان الاداء يتصاعد وامام اللاعبين فرصة لتحقيق النتيجة المرجوة.

وأوضح بينتو: «المباراة مهمة جدا، ونحن في وضع يحتم علينا الفوز، ولكن علينا أن ندرك أن الفريق يتطور، لاعبونا مستعدون، فقط نحتاج التركيز، إذا عملت جيدا ستفوز ونأمل الفوز».

وأضاف: «الناس تتحدث كثيرا عن الضغوط، ونحن نسعى للاستمتاع باللعب، لكل مدرب طريقة في كل مباراة، سنحاول تقديم أداء مميز، الضغط فقط يطلق على إناء الطبخ، كرة القدم لعبة».

من جهته، قال مهاجم الأزرق عيد الرشيدي: «شعوري جيد لخوض أول بطولة وكذلك زملائي، هذه الأجواء لم نعتد عليها، لعبنا تصفيات آسيا وتصفيات كأس العالم، ولكن كأس الخليج لها قيمة خاصة ونسعى للظهور بصورة جيدة باعتبارنا الأكثر حصولا على اللقب».

