محلية

أقر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات باعترافات عديدة بشأن مسيرة فريقه في «خليجي 25»، قبل مواجهة قطر المرتقبة في ختام الدور الأول. ورفض أراوبارينا الاستسلام، ورد على سؤال حول فرص منتخب الإمارات في التأهل للدور قبل النهائي، قائلاً : «نركز فقط على مباراة قطر، يجب تلميع الصورة التي ظهرنا عليها في المباراتين السابقتين». وشدد المدرب الأرجنتيني بقوله «سنلعب للفوز على قطر، وسنرى ما سيحدث في المباراة الأخرى»، مؤكداً: «بالطبع غير راض عن مستوى الفريق في خليجي 25، والجهاز الفني ينتقد نفسه دائما، وأتمنى أن تتفهم الجماهير عدم رضانا عن المستوى والنتائج». وأضاف: «نعلم أننا لم نكن على قدر طموح الجماهير، كثفنا التدريبات لعلاج الأخطاء لقلة الفواصل الزمنية بين المباريات، وأحسم التشكيل الأساسي بعد المران». وأوضح: «صرحت في فترات سابقة بأننا نبني فريقا جديدا، ولكن هذا ليس عذرا، وأنا المسؤول الأول عن النتائج ومستوى الفريق». ونوه رودولفو أروابارينا بقوله: «لا أحد يتدخل في اختياراتي، عملت لسنوات مع أندية كبيرة، أحضر المباريات جميعها للأندية ومتواصل مع المدربين، واختياراتي عن قناعة شخصية». وقال: «الفريق تأثر بـ3 إصابات أضعفت مركزين، إلا أن جميع اللاعبين قادرون على تنفيذ خططي». وختم: «مبارة قطر ليست ديربي، ولكنها مهمة للطرفين، قطر منتخب شاب مطعم بالخبرات، يميلون للاستحواذ على الكرة، يجيدون الضغط العالي، وخسارتهم المباراة الماضية أمام البحرين لا تعكس مستواهم الحقيقي».

