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أكد البرتغالي هيليوا سوزا مدرب منتخب البحرين أنه لا يميز بين لاعبيه سواء احتياطي أو أساسي، أثناء تجهيز فريقه لمباراة الكويت المقبلة. وأوضح سوزا في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، أن المعنويات مرتفعة لدى اللاعبين والجميع جاهز لخوض المباراة، حيث يتطلع المنتخب البحريني لتحقيق الفوز الثالث على التوالي. وقال: «من المؤكد أننا نتطلع للفوز، أرى طابع الحماس واضحا على اللاعبين في التدريبات، وطوينا كل تفاصيل المباريات السابقة أمام منتخبي الإمارات وقطر، وأصبحنا مركزين بشكل كبير على مباراة الكويت». وأضاف: «ندرك صعوبة المباراة وأن المنتخب الكويتي سيسعى لتحقيق الفوز، علينا أن نقدم مستويات أفضل من أجل الخروج بالنتيجة الإيجابية». وتابع سوزا: «أنا أعتمد على 23 لاعبا، جميع اللاعبين في القائمة هم لاعبين أساسيين، ولا أرى أن هناك لاعبا احتياطيا وآخر أساسيا، جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة وأنا واثق بقدراتهم جميعا».

