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اختتمت بطولة الكويت لجمال الخيل العربية الاصيلة والتي تقام على مضمار بيت العرب مسابقاتها بتتويج مربط الحمد للخيول العربية وللمرة السادسة على التوالي بجائزة المزرعة الرائدة، وذلك بعد ان حصدت اربعة مراكز متقدمة في نهائيات البطولة بالاضافة الى المراكز المتقدمة في أشواط الفئات المختلفة.

حضر ختام البطولة التي استمرت 3 أيام سفير الولايات المتحدة الامريكية جيمس هولتسنايدر، وسفيرة كندا عليا مواني، وعدد كبير من المهتمين في مجال الخيول العربية الاصيلة.

وحصل مربط الحمد للخيول العربية الاصيلة في البطولة والذي تعود ملكيته الى الشيخ حمد الخالد المالك الصباح في ختام البطولة 3 جوائز ذهبية حصدها (جود الحمد - مهرات) و(أبها الحمد - الافراس) و(نبراس الحمد - الفحول)، وحصدت (وجود الحمد - الافراس) على الجائزة البرونزية.

