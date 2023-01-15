شاكيرا تحطم أرقام «يوتيوب» القياسية

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حققت أغنية شاكيرا التي «تتهكم» بها على صديقها السابق، جيرارد بيكيه، أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» فإن أرقام المشاهدات التي حققها الفيديو يجعلها الأغنية «اللاتينية» الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة، إذ بلغت مشاهداتها خلال 24 حوالي 63 مليون مشاهدة.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه، الذي لعب كرة القدم في أندية برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معا.

وبعد انفصاله بدأ بيكيه (35 عاما) علاقة مع الشابة كلاراشيا (23 عاما).

وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني «بيزاراب»، والتي قالت فيها إنها «تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما»، مشيرة إلى أنه «استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو».

وقالت في الأغنية إنها في مستوى «أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماما»، ودعته إلى أن يقضي وقتا في تدريب «عقله» مثلما يقضي وقتا في التدرب بالنادي الرياضي.

وفي نوفمبر أعلن بيكيه مدافع برشلونة الإسباني نهاية مفاجئة لمسيرته المكللة بالنجاحات في عالم المستديرة، معلنا اعتزاله كرة القدم. وارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا بعدما تعارفا خلال تصوير فيديو كليب أغنية «واكا واكا» خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا التي أحرزها منتخب بلاده للمرة الأولى.

