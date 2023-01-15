«عنزه ولو طارت»

آراء

هذا مثل وقصته ان ملكاً ووزيره كانا في رحلة صيد فرأيا جسما يتحرك عن بعد فقال الملك انها تشبه العنزة وقال الوزير انها تشبه الحمامة واتفق ان يضرباه بحجر فان طار فهو حمامة وان لم يطر فهو عنزة وفعلا ذلك فطار هذا الجسم فقال الوزير انها حمامة فرد الملك متنمرا انها عنزة ولو طارت.

لنبحر في هذه العالم لنرى معظم زعماءه ان لم يكن كلهم متنمرين ولعلي اجد في الدول الكبرى اكبر مثلا فأميركا أم الديموقراطية وحقوق الانسان كما يدعون ترى فيها الرئيس ترامب لا يعترف بالانتخابات ويهجم على البرلمان ليغير الحكم وتراه خارجيا يهب القدس من فلسطين والجولان من سورية للكيان المغتصب وحاله يقول عنزة ولو طارت فلا رأي ولا أمر إلا رأيي والرؤساء قبله لهم سجل حافل بهذه المقولة ونلتفت الى القطب المقابل روسيا فطلباتها يجب أن تنفذ والا فالحرب في أوكرانيا والقتل والهدم ولسان الزعيم يهتف عنزة ولو طارت فالأمر امري وترد عليه اميركا بل عنزتي هي التي تطير وهتف من وراءها زعماء اوروبا نفس الهتاف كما هتف كل زعيم في البقعة التي يستعمرها من العالم بهذا الهتاف وقس على ذلك ما يحدث في الصين داخليا وخارجيا وذلك ما يحدث أيضا في الدول الصغرى ولم يسأل او يستفتى فرد او شعب حتى لا يقال لهم ان التي طارت هي الحمامة ولإثبات أن العنزة تطير بنوا وصنعوا الاسلحة المدمرة مأخوذة تكلفتها من رفاهية شعوبهم ولو صرفت تلك الأموال على شعوب العالم لعاشوا جميعا برفاهية وسلام ولكنه عالم متلاطم يفني نفسه بنفسه فلا رادع او وازع وزعماءه جميعا يهتفون عنزة لو طارت وهم معتقدون تماما انهم اصطادوا الحمامة بسهامهم المتنوعة من مدافع وصواريخ وطائرات وأختم قولي بعتاب الى سيدنا آدم عليه السلام لأنه أكل من التفاحة فأنزلنا للأرض لنعيش عصر عنزة لو طارت.

اللهم اهدنا سواء السبيل.

