المحترفون وحطب الدامه

آراء

عندما تابعنا كأس العالم لكرة القدم وشاهدنا الفرق كيف تتسابق للفوز باللقب، ورأينا اللمسات الفنية عند اللاعبين والاحترافية بأعلى مستوياتها حاضره لينتج عنها الإنجاز الجميل الذي عشنا تفاصيله في تلك الأيام.

دعونا نعكس هذه الاحترافية في رحلتنا المهنية لنجدها هي من تصنع الفارق في الجودة والإخلاص والتفاني لتحقيق الأهداف وبناء النجاح وهي العنصر الأهم في صناعة الرؤية وتحقيقها، والحقيقة تؤكد بأن الوجوه غير المحترفة هي العلة في بيئة الأعمال وتحديدا هي العلة في تقدم البلد وتطورها، فكيف لنا أن نطلب من ناد متواضع جدا أن يحقق لنا حلم كأس العالم وهو فعليا حتى كأس الدورة الرمضانية سيكون تحدياً لا يقدر عليه، ونأخذ لمحة ونحن نتجول في رحلة الأعمال على مستوى الدولة وكياناتها التابعة والتي شهدت نتائج متواضعة وما زلنا دون المستوى المطلوب في الكثير من المؤشرات، ويعكس هذه النتائج قدرات متواضعة من المسؤولين كانوا وما زالوا يتربعون على كرسي المسؤولية بل أصبحوا كحطب الدامه نرى منهم من كان بالأمس في كرسي المسؤولية الفلانية واليوم هنا وغدا في كرسي آخر علما بأنه يثبت في كل مرة فشله وقدراته غير المتوافقة مع طموح الأعمال وأحلام الإنجازات، وان سألت عن معايير الاختيار المسؤولين فالاجوبة تتلخص في «هذا ولدنا» أو «جربناه وما ضرنا» أو «خوش ريال» وغيرها من معايير تقليدية واجتماعية.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

الكل يتفق معي بأن الكويت حديقة تنتج محصولا كبيرا من المحترفين في مجالات عدة، فطبيعة أهل الكويت متميزة بتعليمهم وثقافاتهم وتجاربهم وامتلاكهم لروح المنافسة والابتكار، حتى أن الكثير أصبحوا رموزا يحترمهم العالم المتحضر ويقدر إمكاناتهم، لكن لماذا لا نراهم على الساحة لمساندة رؤية الكويت؟ هل لأن الجو العام يجعلهم عديمي الرغبة في المشاركة، أو البيئة السلبية اليوم تساهم في تهميشهم.

بالنهاية انصح بأن يعين فريق محترف يقوم بالبحث عن المحترفين على أن تكون نوايا التطوير صادقة وبأن وتُحدد المسؤوليات، وتُرسم خريطة الأعمال بصورة واضحة ومن بعدها تحدد الأهداف، ولابد من هيئة تتابع نشاطهم وتتحقق من قدراتهم فمن يستحق البقاء يبقى ويُدعم ومن لا يستحق يتغير إلى من هو أفضل.

