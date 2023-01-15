«خليجي 25».. البصرة رشَّت الملاعب عطراً

آراء

لا تستغرق عملية إنهاء إجراءات المسافرين من الجمهور الرياضي الكويتي والخليجي دقائق معدودة الذي اتجه إلى مدينة البصرة الفيحاء التي تشهد بعد أربعة عقود وثلاث سنوات تنظيم النسخة الـ 25 من بطولة كأس الخليج العربي، بمشاركة 8 منتخبات هي الكويت والسعودية وعُمان وقطر واليمن والإمارات والبحرين، إضافة إلى العراق البلد المضيّف، لتمسح احتفالات هذه الفعالية العزيزة على قلب كل خليجي الحزن عن العراق ليضعه من جديد تحت الأنظار ويدخل البهجة على أرضه، بعد أن كادت أن تطمس الأحداث الأخيرة وجه الابتسامة عنه.

حفل افتتاح كان مبهراً ورائعاً، قطر أبهرت العالم في حفل افتتاح وتنظيم كأس العالم كما ذكرت ذلك في مقالي السابق بعنوان (قطر.. أنجزت) واليوم العراق أبهر العالم في حفل افتتاح وتنظيم خليجي 25، حيث أظهر للعالم اللحُّمة بين الأشقاء في الخليج والتاريخ المشترك الذي يجمع بين أبناء المنطقة، وعرض أعلام الدول المشاركة، وتطرق إلى حضارة بلاد الرافدين كيف لبلد مر بكل هذه الأزمات استطاع أن يظهر بهذا المشهد الجميل، والذي شهد أيضا فقرات منوعة عكست الحضارة العراقية وإرث مدينة البصرة، وتناول أيضا اللُّحْمة بين الأشقاء في الخليج، كما أن هذه الفعالية أظهرت الترحيب الشعبي الكبير بأبناء الخليج، بحسن الضيافة والكرم.

وإلى لحظة كتابة هذا المقال حيث تقام خليجي 25، وثقت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد من مبادرات أهالي البصرة للترحيب بأبناء دول الخليج، عن طريق إنشاء (مضايف) متعددة في هذه المدينة بدءاً من منفذ سفوان إلى البصرة، وفتح المنازل، والكلمة التي تكررت كثيراً على المسامع (البصرة عين غطى وعين فراش) ومبادرات مختلفة من هذا النوع، ومنها حوارات ثقافية من خلال أمسيات نظمها بعض أصحاب المبادرات، وهذا إن دل إنما يدل على عمق العلاقة الأخوية والوطيدة بين أبناء المنطقة، إن مثل هذه الفعاليات والاحتفالات التي تجمع شعوب المنطقة تدخل البهجة والفرح للنفوس وتؤكد العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين أبناء المنطقة.

وقد أبدع الشاعر لؤي الخطيب حين قال:

حيي الضيوف جميعاً يا ابنة العربِ

يا بصرة الخير والسيّاب والأدبِ

‏رشّي الملاعب عطراً وارقصي جذلاً

وزيني الشط والعشّار بالقصبِ

‏تيهي بسحرك يا فيحاء وائتلقي

وعلقي الكأس أعلى نخلك الخصِبِ

ولا يغيب عنا أن إقامة خليجي 25 في البصرة قد تفتح آفاقاً استثمارية وتجارية هناك لمن يبحث عن الجانب الاستثماري من مستثمرين ومن له شأن في ذلك من أبناء دول الخليج.

وفي الختام كان أبرز مشهد في خليجي 25 هو تأكيد أواصر الأخوة والمحبة والاحترام بين هذه الشعوب، نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ الكويت وكل بلاد المسلمين وأن تدوم الأفراح وأن تعم المحبة والسلام أرجاء المعمورة.

