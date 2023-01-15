شلون تحافظ على شبابك ومزاجك؟

آراء

أجسامنا ذكية.. تتعامل معنا بالمثل إذا أهملناها.. عاقبتنا بالخمول وسرعة ظهور علامات التقدم بالعمر وبالإضطرابات النفسية!

وإذا اهتممنا فيها.. راح تعطينا طاقة حلوة وشعوراً بالنشاط وبالسعادة كمكافأة!

أحياناً.. تشوف واحداً صغيراً بالعمر وبعز شبابه ويعاني من مشاكل صحية ونفسية وأحياناً العكس.. تلقاه كبيراً بالعمر لكن عنده طاقة ومناعته قوية وشكله أصغر من عمره..

عشان تحافظ على شبابك ومزاجك.. ابتعد عن:

1- كثرة استخدام الموبايل والاجهزة.. للأسف اغلبنا اصبح مدمناً على هالاجهزة وهذا امر خطير يؤدي إلى التكاسل اللي يمنعك من الحركة وممارسة الرياضة ويسبب السمنة اللي لها دور كبير في ظهور علامات تقدم العمر لك وانت في عز شبابك.

2- وابتعد عن أشهر اعداء الشباب: السهر والتدخين.

3- وكثرة استهلاك القهوة والشاي والكافيين التي تسبب قلة نوم وجفاف الجلد وهالشي يسبب ظهور التجاعيد تحت العين وظهور علامات شيخوخة مبكرة وخمولاً طول النهار!!

4- الدهون والوجبات السريعة اللي أثرت سلباً حتى على الصغار وسببت لهم السمنة والبلوغ المبكر لتأثيرها السلبي على الهرمونات!

* العديد من الدراسات أثبتت ان هناك علاقة قوية بين الوجبات السريعة والاضطرابات الهرمونية بالجسم.

5- كثرة التفكير والقلق والضغوطات النفسية راح يخلون الجسم يفرز كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول (هرمون القلق) اللي يسبب اكتئاباً ويسرع من ظهور علامات الشيخوخة وترهل الجلد ويسرع بظهور الشيب بالشعر ويفتح الشهية للأكل بشراهة!

وعشان تحافظ على شبابك ومزاجك.. احرص على:

1- التركيز على الاغذية اللي تساعد على مقاومة الشيخوخة وتعطيك طاقة وتعدل مزاجك مثل السمك، المكسرات، الأفاكادو، التين، العسل والزعفران والموز ولا تنس الكاكاو الدارك.

2- أهم شي تمارس الرياضة بشكل منتظم لانها تعطينا تغيرات فورية في مستوى هرمونات مهمة، مثل الدوبامين والسيروتونين والأندروفين المسؤولين عن الطاقة وتعديل المزاج والرياضة بعد تهاجم هرمون الكورتيزول (هرمون القلق) تعوضك بافراز هرمونات السعادة.

3- الاسترخاء والراحة.. إذا حسيت بالقلق او بلشت تفكر بموضوع لاتقعد بمكانك.. تحرك ومارس اي نشاط رياضي على طول ولا تعطي فرصة للتفكير انه يسيطر عليك.

تأمل 4 أشياء أو ألوان معينة لفترة بالغرفة عشان تخدع عقلك وجرب تمارين التنفس العميق وجلسات المساج الاسترخائي.

