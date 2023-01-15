المُتفرد..

آراء

قد تختلف وقد تُنبذ وقد تشعر أنك وحيداً في وسط الزحام لا تستاء فقط تذكر أنك مختلف وهذا الاختلاف ما يميزك دائماً.

جميعنا يبحث عن المجموعة وعن البشر الذين نتآلف معهم بالفكر والتوجه والحوار ولكن هناك من يحاول البحث والسعي والاختلاط ضمن شتى الشخصيات ويتفاجأ بانعزاله عنهم دون مبررات.

وفي تلك اللحظة يبدأ بعملية التصنيف ووضع درجات التقبل والنفور فتتضاعف كفة ابتعاده عنهم واختيار البقاء مع ذاته ولكن هذا لا ينفي ضرورة تقبل الاخرين والاخذ بمبدأ الانفتاح الفكري وهو تقبل الجميع والنظر لهم بعين الاعتبار مهما كان الاختلاف معهم في فكر أو سلوك كون النظر لأفكار الآخرين بعين الناقد لا يعني أحادية الرأي وعدم قبوله مهما كان الاختلاف متبايناً.

هناك أنماط عدة من الشخصيات وتتباين تلك الاختلافات بالرجوع الى نشأة الانسان وانعكاس بيئته وتجاربه وخبراته التي عاشها، كل تلك العوامل تؤثر بشكل مباشر على نظرة الانسان لذاته وهذا ما يحدد محيطه الذي سيختار أن يكون ضمن أحد أفراده، قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه «ألا إن الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها ذليل وشبابها يهرم وحيها يموت فالمغرور من اغتر بها»، فالحياة لا تبقي شخصاً ولكن تبقي قيمته بها.

لا تجعل أحداً يحدد قيمة ذاتك ويضعك حيث يراك، رأي الآخر يمثل نظرته لذاته ولا تمثلك أنت، اختلافك وتفردك يصنع منك شيئا جميلاً لا يُقاد بل أختر أن تصنع طريقاً جديداً مليئاً بالتحديات الفردية وليس الجماعية وهذا الطريق سيملأ عقلك وروحك وشخصك خبرة وعبرة وهبة حياتية تضعك في موقع جديد يراه الآخرون بعيداً ويتمنون لو أن أصبحوا ما أصبحت عليه اليوم.

الاستزادة في العلم والمعرفة حق مكتسب لك ولغيرك ولكن هناك من سبقك وبدأ بشق طريق حياته نحو التفرد والتميز، واختر أن يكون كل يوم جديد هو بداية لاختيار جديد وفرصة للبدء بالتغيير وصنع واقع يتماثل مع مستوى أفكارك وطموحاتك فلا تجعل رغباتك نحو الوجود في المجموعة تحرمك من لذة الطموح بل اجعل في استثنائك خلاصك من تلك الآراء التي تحيد سعيك في هذه الحياة.

إضاءة : «المتفرد ليس الفرد الذي يقف بمفرده.. هو الذي يقف وسط الجماعة، وتحاصره أحداثها.. وطباعها، ولا يفقد صفاته الخاصة».

