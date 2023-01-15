آثار التسامح في الفرد والمجتمع

آراء

لا شك بأن التسامح هو أحد وأهم روافد تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتثبيت الثقة المتبادلة بين الناس كقوة انسانية فاعلة، لها آثار نفسية تنمي الأفكار البناءة في النفس والمجتمع، وتجزم على أهمية وقيمة التسامح في رفع جودة حياة الانسان، فالإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه وفطرته التي فطره الله عليها، والتسامح أو المسامحة هي أعلى خلق يسعى المرء للوصول إليه، لما تتركه في النفس من أثر طيب بين أفراد المجتمع أولئك الذين يتكئ بعضهم على بعض فيكونون حقاً كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

والمسامحة بين أفراد المجتمع بمنزلة الماء الذي يسكب على العلاقات فيجددها وينعشها، فالخلاف موجود دائما بين أهل الأرض قاطبة فقد تحدث بعض الأمور التي تؤدي الى تكدر النفوس، ولكن المسامحة هي تلك الصفة الرفيعة التي لا يتمكن أي انسان من التحلي بها فليس هناك أعلى قدرا من الانسان الذي يترفع بنفسه عن الأحقاد والمكائد التي قد تؤدي الى تمزق العلاقات سواء بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين الأصدقاء، فالعفو كفيل بأن يفتح الأبواب الموصدة بين القلوب، والمسامحة تعمل على تجديد الزهور التي ذبلت في العلاقة البشرية، فالعفو والتسامح هما التاج الذي يزين العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد، وكأنه الآية والركيزة الاولى التي قامت عليها البشرية بأكملها، وهناك من الأمثلة الكثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تحث وتؤكد على أهمية تسامح الفرد والمجتمع منها قوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» في رسالة من الله تعالى للبشرية جمعاء بأهمية ومكانة التسامح وكأن البشرية كلها كالشجرة التي لا يمكن أن تمتد أغصانها الا اذا ارتوت بالماء، والماء الذي يغذي تلك الشجرة هو العفو والتسامح.

فبالتسامح تسمو الأرواح، وترتفع قدرا عند الخالق، فالتسامح هو التساهل في الحق دون إجبار، والتهاون في رد الأذى مع القدرة، واللين في التعامل مع الاخرين، والحلم عن المسيء والصفح عنه فهي من أفضل الاخلاق وأطيبها.

