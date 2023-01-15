إدارة بايدن تطلب موافقة الكونغرس لبيع تركيا «إف-16»

عربيات ودوليات

أعلنت مصادر بالكونغرس الأميركي، أن إدارة جو بايدن ستطلب من الكونغرس الموافقة على بيع 40 طائرة مقاتلة من طراز «إف-16» إلى تركيا، بعد دراسة طلب تركي لشراء تلك الطائرات لأكثر من عام. وإذا تمت الموافقة على صفقة بيع الطائرات، فستكون هذه الصفقة من بين أكبر صفقات الأسلحة منذ سنوات. وفي عام 2019، أخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج «إف-35» ردا على قرار أنقرة شراء منظومة الصواريخ الروسية «S-400». وقد يؤدي بيع المقاتلات إلى تركيا إلى الضغط على أنقرة للموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

