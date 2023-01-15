السوداني: الخليج العربي «واقع».. والتقارب الإقليمي «منهجنا»

عربيات ودوليات

برلين – الوكالات: وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني «القول بأن المرجعية في العراق أصبحت أكثر ميلا إلى قم» بأنه «تزييف» واكد ان «الخليج العربي واقع».

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة «دويتشه فيله» الألمانية، على هامش تواجده في برلين، إن «دول الخليج العربي هذا واقع، ولانريد أن ندخل في هذه الإشكاليات التي يحاول البعض إثارتها». وحول علاقات بلاده مع دول الخليج وإيران، كشف السوداني، أن «بغداد تواصل مساعيها للتوسط بين السعودية وإيران» مضيفا «نجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولا إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريبا».

وتابع: «تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، ومنها السعودية، منهج اتبعته الحكومة العراقية ومستمرة فيه، وسيسهم في تخفيف حدّة التوترات بالمنطقة، بما ينعكس على أمن العراق والمنطقة». وبين أن «أي اعتداء على أي جزء أو بقعة في العراق، مرفوض، سواء أكان من إيران أم تركيا»، مبينا أنه «واجهنا الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في المناطق الحدودية بموقف رسمي رافض، وفي الوقت نفسه، كنا على درجة من الحرص على استمرار الحوار مع هذه الدول التي تربطنا معها علاقات متميزة ومصالح مشتركة».

وأكد السوداني أن «الحدود العراقية تحظى بتركيز الأجهزة الأمنية العراقية لمنع تسلل الإرهابيين بالدرجة الأساس، وتنامي نشاط المخدرات»، مشيرا إلى أن «العلاقات المتوازنة بين العراق ودول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو النهج الأمثل لنا كحكومة». وبشأن التعاون العسكري والأمني مع ألمانيا والشركاء الغربيين، قال رئيس الوزراء العراقي: «نحن حريصون على تعزيز التعاون الأمني، ألمانيا دعمت العراق عسكريا وأمنيا في الحرب على داعش، ولايزال الفريق الاستشاري التدريبي متواجدا في العراق ضمن نطاق التحالف الدولي وضمن الناتو». وأضاف «نجري حوارا لتحديد هذا التعاون ومدته الزمنية ومجالاته سواء أكان في التدريب أو الاستشارة أو الدعم المعلوماتي، فالحرب ضد الإرهاب تستدعي التعاون مع ألمانيا». وكشف رئيس الوزراء العراقي أن بغداد تواصل حوارها مع واشنطن والتحالف الدولي ضد «داعش» حول مستقبل التعاون الأمني والعسكري وحول «ترتيب شكل هذا التواجد وتحديد المهام، مهام هذا التواجد سواء ما تعلق بالتدريب أو المشورة أو الدعم الأمني». وأضاف أن «هذا مطلوب مثل ما أكدت حتى نستمر في ملاحقة فلول الإرهاب «الداعشي» وبنفس الوقت ضمان الأمن والاستقرار» مبرزا أن «هذا الحوار مستمر وسنواصل إنجاز هذا الأمر بالشكل الذي يحافظ على سيادة العراق وفي نفس الوقت يديم التعامل مع المجتمع الدولي بشأن محاربة الإرهاب». وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد صرح أن بلاده تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي، في وقت تسعى فيه برلين لتنويع مصادر الطاقة بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري من روسيا. وصرح شولتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي في برلين «تحدثنا أيضا عن شحنات غاز محتملة لألمانيا واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق». ولم يذكر شولتس تفاصيل أخرى عن أحجام الغاز التي تأمل ألمانيا في استيرادها من العراق. وحول صفقة التعاون التي وقعها العراق مع شركة سينمس الألمانية بقيمة مليارات اليوروهات، خلال زيارته إلى برلين، أكد رئيس الوزراء العراقي أن «هذه المشاريع مشاريع مهمة سوف تسهم في تأمين الطاقة الكهربائية. سوف تعقب هذه المذكرة، توقيع عقود في بغداد.

