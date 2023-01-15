الأسد يربط التقارب مع تركيا بـ «إنهاء الاحتلال»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن المحادثات مع تركيا يجب أن تُبنى على أساس هدفين هما إنهاء ما وصفه بـ «احتلال الأراضي السورية ووقف الدعم للإرهاب» في إشارة إلى قوات أنقرة في شمال سورية ودعمها لمعارضين.

وفي أول تصريحات علنية منقولة عنه بشأن المحادثات التي تتوسط فيها حليفته روسيا، قال الأسد أيضا إن الاجتماعات «يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سورية من هذه اللقاءات». وأدلى الأسد بهذه التصريحات، التي أوردتها وسائل إعلام رسمية سورية، في اجتماع مع ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في دمشق.

وتدعم موسكو التقارب بين دمشق وأنقرة، واستضافت محادثات بين وزراء دفاع البلدان الثلاثة الشهر الماضي وتعمل على ترتيب اجتماعات بين وزراء الخارجية ثم بين الرؤساء في نهاية المطاف. ونقلت الوكالة السورية للأنباء «سانا» عن لافرنتييف قوله إن موسكو تنظر لاجتماع وزراء الدفاع «بإيجابية» وتأمل في نقل المحادثات «إلى مستوى وزراء الخارجية». وقال الأسد إن النتائج يجب أن تستند إلى «إنهاء» الاحتلال ودعم الإرهاب، وهو مصطلح تستخدمه السلطات السورية للإشارة إلى كل جماعات المعارضة المسلحة. وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن سورية تريد من تركيا سحب قواتها من مناطق في الشمال ووقف دعمها لثلاثة فصائل رئيسية من المعارضة. وأضاف المصدر أن سوريا حريصة على أن تلمس تقدما بشأن تلك المطالب من خلال لجان متابعة قبل الموافقة على اجتماع لوزراء الخارجية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد في أوائل فبراير نافيا تقارير عن احتمال عقد اجتماع الأسبوع المقبل.

الى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران سعيدة لرؤية التقارب بين حليفتيها سورية وتركيا، وقال أمير عبد اللهيان خلال زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت «نحن سعداء بالحوار الجاري بين سورية وتركيا ونعتقد أنه سينعكس إيجابيا على البلدين».

واكد عبداللهيان، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، في بيروت بأن طهران «ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية» مع المملكة العربية السعودية، وإعادة فتح سفارتي البلدين.

في المقابل وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الرئيس السوري بأنه «ارتكب فظائع ضد شعبه وكذلك ارتكبت قواته جرائم حرب» وقال إن واشنطن «ستستمر في ثني شركائنا حول العالم عن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد أو تحسينها».

