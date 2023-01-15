تونس.. المعارضة تتظاهر ضد الرئيس و«اتحاد الشغل» يدعو إلى معركة وطنية

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تونس – الوكالات: خرجت امس في تونس مظاهرات معارضة لسياسات الرئيس قيس سعيّد، في حين دعا الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد إلى الاستعداد لما سماها «معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس»

وفي ذكرى الثورة التونسية نظمت أحزاب معارضة ومنظمات مدنية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف ضد ما تصفه بـ«تفرد الرئيس سعيد بالسلطة وتهديد الحقوق والحريات في البلاد وانتهاك استقلال القضاء» وذلك في ظل انقسام سياسي حاد وأزمة اقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد. وفي تحد لقرار السلطات التي حددت مسالك معينة للمسيرات، احتشد أنصار جبهة «الخلاص الوطني» أكبر تجمع للمعارضة في شارع الحبيب بورقيبة، يتقدمهم رئيس الجبهة نجيب الشابي وسياسيون بينهم أعضاء في البرلمان المنحل.

وعشية المظاهرات تجول الرئيس التونسي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهاجم معارضيه، قائلا إنه «لا مكان للخونة والعملاء» في البلاد، وإن من يتهم الدولة بالبوليسية هو من يريد تدميرها، وفق تعبيره. كما صرح سعيد خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بأن بلاده في حالة حرب مع الفساد ومع من وصفهم بالخونة والعملاء، داعيا إلى إعادة الأموال المنهوبة للشعب ومحاسبة كل من أذنب في حق التونسيين، حسب قوله.

في هذه الأثناء، دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إلى الاستعداد لما سماها «معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس»، معلنا عن تنفيذ تحركات نقابية قطاعية في قادم الأيام من أجل مطالب اجتماعية. وفي ندوة تحت شعار «النقابيون متجندون لإنقاذ تونس» قال الطبوبي إن اتحاد الشغل يدافع عن الحريات ويناهض القمع، وإن من حق الجميع التظاهر في الشارع، مشيرا إلى أن ما سماه المد الشعبوي غير قادر على التقدم بتونس، وأنه لا بد من خيار ثالث.

