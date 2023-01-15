قوات الاحتلال تقتل 3 فلسطينيين بـ «وابل من النيران»

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القدس المحتلة – الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلية امس 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، أحدهم متأثرا بإصابته. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن شابين «استشهدا فجر السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين». وأضافت أن «قوات الاحتلال، أطلقت النار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى الى استشهاد شابين كانا داخلها». من جهتها قالت الإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية في العشرينات من العمر «أصيبا برصاص الاحتلال في الجزء العلوي من الجسد، فيما أصيب ثالث بجروح خلال تواجدهم في مركبة كانوا يستقلونها متوجهين إلى عملهم».

كما نقلت الوكالة عن مصدر طبي فلسطيني (لم تسمه) في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين تأكيده وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته. ونقلت عن المصدر تأكيده «استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري، من بلدة اليامون غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي».

وذكر أن الجعبري أصيب في الثاني من الشهر الحالي، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة «كفر دان» غرب جنين، لتفجير منزلين فلسطينيين.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشبان الثلاثة في بيان، وقالت: «استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين، إضافة لاستشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام». وأضافت أن «حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي ارتفعت إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال».

وقد نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهداء الثلاثة، وقالت إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها قرية جبع.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن قواته تعرضت لإطلاق النار خلال وجودها عند مدخل القرية، مضيفا أنها ردت بوابل من الرصاص ورصدت إصابات في الجانب الفلسطيني. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في مدينة جنين ارتفع إلى 7 من أصل 12 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام.

