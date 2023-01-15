مصر.. ضبط عصابة «شديدة الخطورة» تملك ترسانة أسلحة

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القاهرة – الوكالات: أعلنت السلطات المصرية المختصة عن ضبط تشكيل عصابي إجرامي «شديد الخطورة» متخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وفقا لما أفادت تقارير إعلامية محلية. وذكر موقع «القاهرة 24» أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبطت خلال عمليات المداهمة والاعتقال 181 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الذخيرة تقدر بأكثر من 25 ألف طلقة نارية. وأوضحت الداخلية في بيان أنه «بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مديريتي أمن محافظتي المنيا وأسيوط (في الصعيد) تم رصد نشاط عناصر إجرامية شديدة الخطورة قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتخزينها، تمهيدًا لترويجها على عملائهم». وأوضحت التحريات الأولية، أنه وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف وضبط أحد المتهمين بالمنطقة الجبلية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، وبحوزته سيارتان، وبتفتيش السيارتين عُثر بداخلهما على عدد 100 بندقية خرطوش و30 بندقية آلية و50 مسدس و25820 طلقة نارية، ومبلغ مالي. كما جرى ضبط المتهم الثاني، وهو مقيم بمحافظة أسيوط، مستقلًا سيارة، وعثر بحوزته على بندقية آلية بها خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار. وبمواجهتهما أقرّا بقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.