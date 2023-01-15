loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

قضية «اغتصاب وتشهير» تلاحق ترامب


نيويورك - الوكالات: رفض قاض أميركي محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب إسقاط قضية رفعتها الكاتبة إي. جين كارول تتهمه فيها بالتشهير والتعدي عليها بعدما أنكر اغتصابه لها في منتصف التسعينيات، واصفا محاولة ترامب بأنها «سخيفة». وقال القاضي لويس كابلان في مانهاتن إنه لا يجد وجاهة لحجة ترامب بأنه يتعين رفض مزاعم كارول بخصوص تعرضها للتعدي بموجب قانون في نيويورك لأن القانون يحرمه من الإجراءات المستحقة في ظل دستور الولاية. وأضاف أن قانون الولاية لا يلزم كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة «إيل» بإثبات أنها تعرضت لخسارة اقتصادية جراء تعليقات ترامب، وهو إثبات الذي كان يطلبه ترامب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة