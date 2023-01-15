صواريخ نووية و«أواكس».. روسيا والغرب يتبادلان الرسائل

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، امس لضربات صاروخية روسية جديدة، في حين أكدت موسكو سيطرة قواتها على مدينة سوليدار في إقليم دونباس رغم تأكيد الجيش الأوكراني استمرار القتال فيها. فقد أعلن مسؤولون أوكرانيون أن هجمات صاروخية استهدفت منشآت للبنية التحتية في المدينة، وطلبوا من السكان الاحتماء في الملاجئ.

وقد سمع دوي انفجارات في منطقة دنيبروفسكي، كما دوت صفارات الإنذار في المدينة لتحذير السكان من القصف فيما ذكرت ماصدر اوكرانية ان الصواريخ المستخدمة في قصف كييف قادرة على حمل رؤس نووية في ما تبدو رسالة روسية الى الغرب.

وجاء القصف بعد سلاعات من إعلان حلف شمال الأطلسي «ناتو» أنه سينقل عددا من طائرات الاستطلاع المتمركزة في ألمانيا إلى رومانيا، حيث ستكون أقرب إلى أوكرانيا. وقال الحلف في بيان إن الطائرات ستصل إلى العاصمة الرومانية بوخارست الثلاثاء المقبل، وذلك لتعزيز وجود الناتو «ومراقبة الأنشطة العسكرية الروسية». وأوضح «الناتو» أن طائرات الإنذار المبكر والتحكم «أواكس» ستتمركز في قاعدة قرب بوخارست، على بعد حوالي 200 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، ومن المقرر أن تبقى هناك عدة أسابيع.

وكانت هذه المدينة تعرضت الأشهر القليلة الماضية لموجات من القصف الروسي بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما تسبب في أضرار كبيرة في البنية التحتية، وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

وتم صباح امس إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات خيرسون وزاباروجيا وميكولايف وأوديسا جنوبي أوكرانيا. بدورها، أعلنت سلطات مقاطعة خاركيف (شمال شرق) أن المنطقة الصناعية في المدينة تعرضت للقصف بـ 4 صواريخ روسية من طراز «إس-300».

ميدانيا أيضا، أعلن الجيش الروسي أنه استكمل بسط سيطرته على مدينة سوليدار في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس (شرقي أوكرانيا). وأشاد الجيش الروسي بما سماها شجاعة مقاتلي مجموعة «فاغنر» خلال الاشتباكات في سوليدار، في اعتراف نادر بهذه المجموعة المقاتلة الخاصة التي يوصف مؤسسها يفغيني بريغوزين بأنه حليف للرئيس فلاديمير بوتين.

بيد أن الجيش الأوكراني والمسؤولين في كييف لايزالون يتحدثون عن استمرار القتال في هذه المدينة الصغيرة التي تقع بالقرب من مدينة باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر انتزاعها. وقال متحدث عسكري أوكراني إن روسيا لم تسيطر على المدينة بعد، وإن القتال العنيف ما زال مستمرا.

